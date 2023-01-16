烏克蘭局勢｜第聶伯羅住宅死亡人數增至30人　普京：希望取得更多成果(有片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續逾10個月。烏克蘭東部城市第聶伯羅(Dnipro)有住宅大廈被導彈擊中，總統澤連斯基和地方官員表示，襲擊造成的死亡人數增至30人，至少73人受傷， 43人失去聯絡。澤連斯基說，救援工作持續，會日以繼夜，盡力找出生還者。俄羅斯總統普京指，希望俄軍在攻下烏克蘭東部礦業城鎮索列達爾後，能夠取得更多成果。
第聶伯羅該座九層高的住宅大樓遭俄軍導彈擊中，2至9樓倒塌，消防員架起雲梯救出被困瓦礫的居民，於嚴寒下徹夜搜救。有倖存居民表示，對俄羅斯襲擊沒有戰略價值的住宅大樓感到震驚，強調大廈沒有軍事設施，只有無辜的平民，批評俄羅斯的做法是恐怖主義。
澤連斯基說，住宅大廈的死者包括一名15歲少女，2名兒童就因襲擊變成孤兒。目前仍有30人失去聯絡。他批評俄羅斯民眾對這宗恐怖襲擊保持懦弱的沉默。
俄羅斯國防部承認，在剛過去周末向烏克蘭發動連串導彈攻擊，但未有明確提及第聶伯羅是目標之一，只強調擊中所有預定目標，完成攻擊任務。
普京：對烏特別軍事行動按計劃發展
普京在接受當地電視台訪問時表示，俄羅斯對烏克蘭展開的特別軍事行動正顯示出積極趨勢，一切都按著國防部和總參謀部的計劃發展。他又說，希望俄軍在攻下烏克蘭東部礦業城鎮索列達爾後，能夠取得更多成果。他又將俄烏戰事，形容為與傲慢自大的西方對決的生死存亡之戰，表示俄羅斯將使用一切可用手段，保護自己及國民免受侵害。
Eternal memory to all whose lives were taken by 🇷🇺 terror! The world must stop evil. Debris clearance in Dnipro continues. All services are working. We're fighting for every person, every life. We'll find everyone involved in terror. Everyone will bear responsibility. Utmost. pic.twitter.com/zG4rIF8nzC— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 14, 2023