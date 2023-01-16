烏克蘭局勢｜第聶伯羅住宅死亡人數增至30人　普京：希望取得更多成果(有片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續逾10個月。烏克蘭東部城市第聶伯羅(Dnipro)有住宅大廈被導彈擊中，總統澤連斯基和地方官員表示，襲擊造成的死亡人數增至30人，至少73人受傷， 43人失去聯絡。澤連斯基說，救援工作持續，會日以繼夜，盡力找出生還者。俄羅斯總統普京指，希望俄軍在攻下烏克蘭東部礦業城鎮索列達爾後，能夠取得更多成果。

第聶伯羅該座九層高的住宅大樓遭俄軍導彈擊中，2至9樓倒塌，消防員架起雲梯救出被困瓦礫的居民，於嚴寒下徹夜搜救。有倖存居民表示，對俄羅斯襲擊沒有戰略價值的住宅大樓感到震驚，強調大廈沒有軍事設施，只有無辜的平民，批評俄羅斯的做法是恐怖主義。

澤連斯基說，住宅大廈的死者包括一名15歲少女，2名兒童就因襲擊變成孤兒。目前仍有30人失去聯絡。他批評俄羅斯民眾對這宗恐怖襲擊保持懦弱的沉默。

俄羅斯國防部承認，在剛過去周末向烏克蘭發動連串導彈攻擊，但未有明確提及第聶伯羅是目標之一，只強調擊中所有預定目標，完成攻擊任務。