烏克蘭局勢｜約翰遜爆德國於戰事初期曾冀烏投降　德政府反駁(有片)

英國前首相約翰遜在一個訪問中，談及部分國家對俄烏戰事局勢意見分歧，他指，法國一直不相俄羅斯會入侵烏克蘭直至最一刻；意大利則迴避對俄採取強硬立場；德國在俄烏戰事初期，曾一度認為烏克蘭應該投降。德國政府反駁約翰遜說法，嘲諷約翰遜與真相的關係素來與別不同。

在9月卸任的英國首相一職的約翰遜接受美國有線電視新聞網絡(CNN)葡萄牙分台訪問時表示，西方國家2月底烏克蘭戰事爆發前，對局勢意見分歧，他特別提到3個國家的反應。約翰遜指，德國政府曾經認為，如果爆發戰事並長時間持續，會對經濟造成災難後果，認為最好的方法是烏克蘭屈服，盡快結束戰事。約翰遜認為德國的觀點很悲哀，但能夠理解。

德政府： 差點想以英文形容該言論是廢話

約翰遜又指，法國到最一刻，俄軍跨越邊界才相信俄羅斯總統普京會發動全面入侵；意大利當時的德拉吉(MarioDraghi)政府，亦迴避對俄羅斯採取強硬立場。他又指，在俄羅斯正式出兵後各國已經別無選擇，因為根本無法與普京談判，他又認為，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，歐盟的作為非常出色。

德國駐英大使否認有關說法，德國總理朔爾茨的發言人嘲諷約翰遜經常與真相的關係素來與別不同，今次亦不例外，並指，差點想轉用英文發言形容約翰遜的言論是廢話。朔爾茨亦批評俄羅斯，近期針對烏克蘭平民和基建施襲是不能忍受，要求俄羅斯立即停止。