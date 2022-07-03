烏克蘭局勢｜約900教師披甲 戰壕網上授課學生反不走堂

烏克蘭大學教授Fedir Shandor在新冠肺炎疫情爆發後已開始網上授課，隨著俄羅斯2月出兵攻打烏克蘭，他的上課地點轉到戰場前線。熱愛教學工作的他為了保護妻女毅然披甲往烏東，在俄軍抵達家門前阻止他們邁進，但為了學生可繼續吸收知識，他於戰壕中透過手機網上授課；保家衛國之餘，不忘作育英才。他對教學的熱誠也鼓勵了學生，出席率較以往高，有學生說：「以前走堂的學生現在每次講課都會出現。他(Shandor)常向我們說，我們要成為聰明能幹的人，為一個聰明能幹的國家而戰。」當局稱，迄今約900名教師參軍上戰場。

英國廣播公司(BBC)報道，47歲的Shandor現時每周上兩次課教導旅遊和社會學，「我教書27年，不能說放棄就放棄，這是我的專長」。但在戰壕授課並不容易，學生要習慣背後傳來的炮擊聲，他說：「在一次講課中，炮聲十分大，學生也聽到，我要躲入戰壕裡面繼續授課。」透過他周邊的環境，也可向學生展示炮彈碎片，教導他們不同種類的導彈。Shandor在戰線授課也令其他士兵感新奇，不時在他上課時拍照，其中一張是他在戰壕拿著手機，旁邊放有筆記。有關照片在網上瘋傳，不少人還將它畫成畫或卡通畫。

創傷科教授戰地手術枱實況教學

教過中、小學的Anton Tselovalnyk也在戰場上課，他加入民間發起的國土保衛隊，在俄烏戰爭開始首兩星期「停課」，之後他曾工作的學校發短訊給他問是否可以授課，他遂在戰壕或鄰近建築物教學。他最初不是教課本上的知識，而是與學生談天和教導他們互相扶持幫助，「你可以想像，孩子本來每天都到學校，但卻突然停課了」。他教導學生建築的知識，藉此教導他們將過去與未來連接一起。他一名17歲學生說，他的課有趣，令課堂氣氛良好，並向班上學生展示周圍環境談天說地。

扎波羅熱州立大學創傷醫學教授Maksym Kozhemiaka則以其醫學知識協助軍隊，也在戰場的手術枱上遙距教導學生。他本來在扎波羅熱市的軍方醫院提供協助，數天後他發現也可同時實況教導學生做手術，像疫情爆發時般網上授課。在開戰首兩周的繁忙挑戰過後，他恢復在網上讓學生看他做手術，之後再與他們討論，「我們教導年輕醫生和學生如何處理戰場創傷」。有學生稱，獲益良多但擔心老師在戰地醫院的身心情況。Kozhemiaka說，教學是他的生命，「我不能放棄它，我們正返回戰前正軌，我們須一起戰至勝利和團結一起。像往常一樣繼續工作非常重要，為何因一場戰爭而停頓？」