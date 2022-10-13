烏克蘭局勢｜給馬克龍的情書？　烏國防部：「愛我」請給我們更多大炮(有片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續近8個月，烏克蘭一直呼籲各國提供武器等以協助對抗俄羅斯入侵，英美及部分歐洲國家多次向烏克蘭提供軍援以協助防衛。烏克蘭國防部周四在社交平台官方帳號發布一段41秒長影片，罕有地以嶄新浪漫手法，呼籲法國運送更多大炮給烏克蘭，內容猶如是一封寫給法國的「情書」。法國總統馬克龍(Emmanuel Macron)同日向傳媒表示，法國將向烏克蘭發送防空系統、雷達、飛彈及其他武器，藉此防禦俄軍飛彈與無人機襲擊，另外也將加速交付「凱薩」自走炮。

給馬克龍的情書？烏國防部：「愛我」請給我們更多大炮。(Twitter)

影片發布時間就在俄羅斯連日向烏克蘭發動導彈襲擊、基輔呼籲西方國家協助其增強防空能力之際。影片以1969年經典法文歌《Je t'aime…moi non plus》(我愛你…我並不愛你)作為背景音樂，開場先是出現一串法文字幕寫道：「浪漫的展現有很多種形式」，接著接連出現玫瑰花、朱古力、塞納河畔夕陽的美景，以及男女挽手的畫面；再可見字幕「但是如果你們真的想贏得我們的芳心」。到此儼如一段浪漫的愛情影片。

影片 2 次出現馬克龍與澤連斯基會面相片

緊接著就出現大炮開火畫面，以及法國總統法國總統馬克龍和烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskyy)會面相片，再接著出現字幕碎鏡「沒有甚麼比」、「155公厘」、「高機動性自走炮更好」。

影片尾聲以法文字幕寫有「感謝法國支持」，接者出現馬克龍和澤連斯基兩人互握手腕的照片，相片是馬克龍今年6月訪問基輔時所拍攝，影片最後以英文字幕「請給我們更多(武器)」，配上法國藍白紅國旗背景結尾。

巧合地，馬克龍同日向傳媒表示，法國將向烏克蘭發送防空系統、雷達、飛彈及其他武器，藉此防禦俄軍飛彈與無人機襲擊，另外也將加速交付「凱薩」自走炮。法國早前已經交付烏克蘭了18輛「凱薩」自走炮。