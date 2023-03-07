烏克蘭局勢｜網傳被俘烏軍 吸人生最後一口煙 說「榮耀歸於烏克蘭」遭俄軍亂槍處決(有片)

網傳被殺男子(圖)是遭俄軍俘虜的烏軍。(互聯網)

俄烏戰爭持續之際，網上流傳片段可見一名懷疑是烏克蘭軍人，吸了人生最後一口煙、說了一句「榮耀歸於烏克蘭」後，即遭懷疑俄軍亂槍處決。

烏克蘭外長庫列巴(Dmytro Kuleba)周一要求國際刑事法院對網上流傳的片段展開調查，指該影片顯示俄軍殘殺一名烏克蘭戰俘。

庫列巴指，該段駭人影片顯示一名手無寸鐵的烏克蘭戰俘，「僅因為說了一句『榮耀歸於烏克蘭』就遭俄軍處決」，形容是俄烏之戰中「種族滅絕的另一證據」，強調涉事者須受法律制裁，並指殺害戰俘是戰爭罪行。