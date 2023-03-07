烏克蘭局勢｜網傳被俘烏軍 吸人生最後一口煙 說「榮耀歸於烏克蘭」遭俄軍亂槍處決(有片)

俄烏戰爭持續之際，網上流傳片段可見一名懷疑是烏克蘭軍人，吸了人生最後一口煙、說了一句「榮耀歸於烏克蘭」後，即遭懷疑俄軍亂槍處決。
烏克蘭外長庫列巴(Dmytro Kuleba)周一要求國際刑事法院對網上流傳的片段展開調查，指該影片顯示俄軍殘殺一名烏克蘭戰俘。
庫列巴指，該段駭人影片顯示一名手無寸鐵的烏克蘭戰俘，「僅因為說了一句『榮耀歸於烏克蘭』就遭俄軍處決」，形容是俄烏之戰中「種族滅絕的另一證據」，強調涉事者須受法律制裁，並指殺害戰俘是戰爭罪行。
俄烏局勢｜手無寸鐵男 遭開多槍處決 行刑者被指說俄語
]該片段可見一名身穿迷彩服的男子，站著吸了一口煙、說一句「榮耀歸於烏克蘭」(Slava Ukraini!)後，隨即被連開多槍。片段可其頭部連環中彈，倒卧身旁的淺槽中。網上流傳死者是一名烏克蘭軍人，並指片段中的開槍者以俄語說「去死吧」。該男子的遺言「榮耀歸於烏克蘭」的英語「glory to Ukraine」因事件成為Twitter熱門hashtag(#GloryToUkraine)，不少網民對其被殺感悲憤。
烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskyy)周一發表講話說：「佔領者殘忍地殺害一名戰士」，「希望大家團結一致回應他的遺言，說『榮耀歸於英雄』，而我們會找出兇手」。