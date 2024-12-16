烏克蘭局勢｜網傳雪地一排屍體照 聲稱為陣亡北韓士兵(有片)

北韓士兵到烏克蘭戰場作戰是公開的秘密，網傳雪地上出現一排戰死士兵的屍體，上載者聲稱他們是陣亡的北韓和俄羅斯士兵。
無人機拍攝的圖片所見，地上遺體超過20具，遭白雪覆蓋。《朝鮮日報》引述烏克蘭傳媒稱，周日在俄邊境地區庫爾斯克，烏克蘭軍與俄朝混合部隊爆發大規模戰鬥，偵察中的烏克蘭無人機拍下了俄軍搬走當天戰鬥中陣亡士兵的畫面。遺體臉部被圍巾或雪遮蓋，無法辨認。還有遺體保持手臂向上抬起的狀態被凍住，推測這些遺體最少被置於冰天雪地數小時。
烏克蘭局勢｜北韓士兵據報誤擊斃8車臣士兵
報道又指，一輛疑似俄軍卡車載著遺體離開，途中發現有無人機追蹤，期間一具遺體掉落地面，卡車迅速駛離。發布有關片段的Telegram頻道稱，「這些屍體中夾雜著朝軍。每次突擊結束後，都會有四、五名朝軍驅車來收拾屍體。」烏克蘭軍事博客也在社交網上發文表示：「烏克蘭司令部獲取的影片拍到數十名朝軍屍體，未知是否有士兵遭生擒，尚未公布消息。」
烏克蘭情報部門聲稱，庫爾斯克地區的俄朝混合部隊與烏軍交戰，損失了約200名士兵，以及朝軍射擊失誤，擊斃了8名車臣士兵。據悉，目前約1.1萬名北韓士兵駐紮在庫爾斯克地區。
North Korea may have suffered its first losses in battles against the Ukrainian army. Unlike Ukraine's allies who stand for freedom, Kim Jong Un has chosen to send his soldiers to support Putin's aggression. Now, Ukraine faces the combined forces of two nuclear states.— Meanwhile in Ukraine (@MeanwhileInUA) December 16, 2024
The… pic.twitter.com/1a9hMi9Tpp