烏克蘭局勢｜網傳雪地一排屍體照 聲稱為陣亡北韓士兵(有片)

北韓士兵到烏克蘭戰場作戰是公開的秘密，網傳雪地上出現一排戰死士兵的屍體，上載者聲稱他們是陣亡的北韓和俄羅斯士兵。

無人機拍攝的圖片所見，地上遺體超過20具，遭白雪覆蓋。《朝鮮日報》引述烏克蘭傳媒稱，周日在俄邊境地區庫爾斯克，烏克蘭軍與俄朝混合部隊爆發大規模戰鬥，偵察中的烏克蘭無人機拍下了俄軍搬走當天戰鬥中陣亡士兵的畫面。遺體臉部被圍巾或雪遮蓋，無法辨認。還有遺體保持手臂向上抬起的狀態被凍住，推測這些遺體最少被置於冰天雪地數小時。