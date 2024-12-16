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國際
2024-12-16 18:35:01

烏克蘭局勢｜網傳雪地一排屍體照 聲稱為陣亡北韓士兵(有片)

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北韓士兵

據報俄烏在俄邊境地區庫爾斯克爆發大規模戰鬥，二十多具北韓和俄羅斯士兵排列在雪地上。(互聯網)

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北韓士兵到烏克蘭戰場作戰是公開的秘密，網傳雪地上出現一排戰死士兵的屍體，上載者聲稱他們是陣亡的北韓和俄羅斯士兵。

無人機拍攝的圖片所見，地上遺體超過20具，遭白雪覆蓋。《朝鮮日報》引述烏克蘭傳媒稱，周日在俄邊境地區庫爾斯克，烏克蘭軍與俄朝混合部隊爆發大規模戰鬥，偵察中的烏克蘭無人機拍下了俄軍搬走當天戰鬥中陣亡士兵的畫面。遺體臉部被圍巾或雪遮蓋，無法辨認。還有遺體保持手臂向上抬起的狀態被凍住，推測這些遺體最少被置於冰天雪地數小時。

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北韓士兵 北韓士兵 北韓士兵

烏克蘭局勢｜北韓士兵據報誤擊斃8車臣士兵

報道又指，一輛疑似俄軍卡車載著遺體離開，途中發現有無人機追蹤，期間一具遺體掉落地面，卡車迅速駛離。發布有關片段的Telegram頻道稱，「這些屍體中夾雜著朝軍。每次突擊結束後，都會有四、五名朝軍驅車來收拾屍體。」烏克蘭軍事博客也在社交網上發文表示：「烏克蘭司令部獲取的影片拍到數十名朝軍屍體，未知是否有士兵遭生擒，尚未公布消息。」

烏克蘭情報部門聲稱，庫爾斯克地區的俄朝混合部隊與烏軍交戰，損失了約200名士兵，以及朝軍射擊失誤，擊斃了8名車臣士兵。據悉，目前約1.1萬名北韓士兵駐紮在庫爾斯克地區。

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