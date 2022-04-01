烏克蘭局勢｜網傳2俄兵被丟低雪地狼狽追車　網民：人緣一定好差 (有片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事踏入第37日，烏克蘭軍方期間釋出不少俄軍被捕後聲稱對戰事一無所知的片段，近日更有指部分在烏的俄軍因戰事發生內鬨，英國政府通信總部(GCHQ)更指，觀察到有愈來愈多俄軍士兵拒絕執行命令。網上近日流傳一段影片顯示，2名俄兵慘遭整個車隊丟低，在寒冷雪地中追車，還狼狽跌倒。據指，該俄軍車隊準備放棄與烏軍作戰，開著Z字軍車離開時，就將這2名隊員留在原地，有網民指，雖然不確定來龍去脈，但肯定這2名士兵人緣甚差。

片段重播俄兵狼狽跌倒 鏡頭轉為較近距離，見2名俄兵苦苦追著軍車，其中1名俄兵跑至倒地，狼狽非常，影片更重播士兵跌倒一刻，片段尾聲，可見軍車已將2名俄兵遠遠拋離。 影片在支持烏克蘭的社群網站上瘋傳，不少網民嘲笑俄軍的「內鬨」及2名俄兵的狼狽，認為俄軍應盡快離開烏克蘭，亦有網民對片中烏方的描述抱懷疑態度，指不肯定來龍去脈，但肯定片中2名俄兵的人緣一定甚差。