烏克蘭局勢｜網傳2俄兵被丟低雪地狼狽追車　網民：人緣一定好差 (有片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事踏入第37日，烏克蘭軍方期間釋出不少俄軍被捕後聲稱對戰事一無所知的片段，近日更有指部分在烏的俄軍因戰事發生內鬨，英國政府通信總部(GCHQ)更指，觀察到有愈來愈多俄軍士兵拒絕執行命令。網上近日流傳一段影片顯示，2名俄兵慘遭整個車隊丟低，在寒冷雪地中追車，還狼狽跌倒。據指，該俄軍車隊準備放棄與烏軍作戰，開著Z字軍車離開時，就將這2名隊員留在原地，有網民指，雖然不確定來龍去脈，但肯定這2名士兵人緣甚差。
影片由烏國官方機構「戰略傳播室」於社交平台Facebook「AFU StratCom」發放，相信是由烏克蘭軍方航拍機拍攝。聲稱一批俄軍進入烏克蘭境內後，中途決定放棄作戰，並準備開著代表俄軍寫有Z字的軍車離開，網上影片顯示，有身穿雪地戰服的軍人聚集於代表俄軍寫有Z字的軍車附近，鏡頭一轉，已見兩輛軍車一前一後開動，但其中2名相信屬於該軍隊的俄兵卻被丟下，2名俄兵在車後狂奔追趕，但軍車似乎沒有停下的動作，直駛上一條大斜坡。
片段重播俄兵狼狽跌倒
鏡頭轉為較近距離，見2名俄兵苦苦追著軍車，其中1名俄兵跑至倒地，狼狽非常，影片更重播士兵跌倒一刻，片段尾聲，可見軍車已將2名俄兵遠遠拋離。
影片在支持烏克蘭的社群網站上瘋傳，不少網民嘲笑俄軍的「內鬨」及2名俄兵的狼狽，認為俄軍應盡快離開烏克蘭，亦有網民對片中烏方的描述抱懷疑態度，指不肯定來龍去脈，但肯定片中2名俄兵的人緣一定甚差。