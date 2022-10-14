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國際
2022-10-14 13:47:00

烏克蘭局勢｜罕有「空戰」曝光　俄無人機挑釁但失控撞毀(有片)

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俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續逾7個月，網上不時有兩軍交鋒的片段，惟近日卻首次紀錄到烏克蘭與俄羅斯的無人機「空戰」畫面，俄烏無人機狹路相逢，俄方無人機率先發起挑釁，竟然直接向烏方無人機撞過去，結果撞至自己零件飛脫墮落，畫面流出，令不少網民留言揶揄。

俄烏戰事罕有「空戰」曝光，俄無人機挑釁但失控撞毀。(Twitter)

俄烏戰事罕有「空戰」曝光，俄無人機挑釁但失控撞毀。(Twitter)

致力籌募烏軍資金的烏克蘭知名主持人Serhiy Prytula周四(13)透過社交平台Twitter分享一段罕見的無人機「空戰」片段。由烏方Mavic無人機視角拍攝。片段顯示，烏俄雙方的無人機在高空相遇，可能「仇人相見、分外眼紅」，俄方疑似使用中國大疆出品的無人機隨即發起挑釁，突然上升進逼，企圖將烏方的無人機撞翻，惟俄方機身由下方撞上去，正好撞正自己用作飛行及平衡機身的螺旋槳，又或者烏方的無人機機身較大，烏方無人機並無受影響，反而俄方無人機的螺旋槳被撞毀，鏡頭再移去，已不見俄無人機的影蹤，估計它已自行墜落。

俄方疑似使用中國大疆出品的無人機隨即發起挑釁，突然上升進逼，企圖將烏方的無人機撞翻。(Twitter) 俄方疑似使用中國大疆出品的無人機隨即發起挑釁，突然上升進逼，企圖將烏方的無人機撞翻。(Twitter) 惟烏方無人機並無受影響，反而俄方無人機的螺旋槳被撞毀。(Twitter) 鏡頭再移去，已不見俄無人機的影蹤，估計它已自行墜落。(Twitter)

網民：可能是史上首個無人機戰鬥畫面

網民紛紛表示「又一個笑話」、「這很可能是世界上第一個空對空無人機戰鬥畫面」、「下次要在無人機上裝刀」、「這叫不自量力」、「看來是自我毀滅」。

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