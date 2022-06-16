烏克蘭局勢｜美再向烏提供10億軍援　北頓涅茨克烏軍稱未被圍困

美再向烏提供10億軍援，北頓涅茨克烏軍稱未被圍困。(Twitter)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續，烏克蘭東部頓巴斯地區的北頓涅茨克市(Sievierodonetsk)繼續受俄軍猛烈進攻，進出烏東的3座橋樑日前全數被俄軍摧毀，當地烏克蘭軍隊重申，未有被圍困，反擊戰仍持續，烏軍拒絕俄方最後通牒於周三早上限期前棄械投降。

連日受俄軍發炮的北頓涅茨克化工廠，外界估計，有500多名平民被困，包括40名兒童。聯合國人道主義事務辦公室形容，化工廠情況令人擔憂，在缺水缺糧及衛生環境惡化下，擔心會成為馬里烏波爾亞速鋼鐵廠的翻版。

俄羅斯指責烏克蘭破壞開放人道走廊，拒絕將被困化工廠的平民帶到親俄部隊控制的地區。

盧甘斯克州(Lugansk)州長Serhiy Gaidai表示，儘管通往北頓涅茨克的三座橋樑全被俄軍炸毀，但仍有75名平民成功撤離。



