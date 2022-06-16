烏克蘭局勢｜美再向烏提供10億軍援　北頓涅茨克烏軍稱未被圍困

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續，烏克蘭東部頓巴斯地區的北頓涅茨克市(Sievierodonetsk)繼續受俄軍猛烈進攻，進出烏東的3座橋樑日前全數被俄軍摧毀，當地烏克蘭軍隊重申，未有被圍困，反擊戰仍持續，烏軍拒絕俄方最後通牒於周三早上限期前棄械投降。
連日受俄軍發炮的北頓涅茨克化工廠，外界估計，有500多名平民被困，包括40名兒童。聯合國人道主義事務辦公室形容，化工廠情況令人擔憂，在缺水缺糧及衛生環境惡化下，擔心會成為馬里烏波爾亞速鋼鐵廠的翻版。
俄羅斯指責烏克蘭破壞開放人道走廊，拒絕將被困化工廠的平民帶到親俄部隊控制的地區。
盧甘斯克州(Lugansk)州長Serhiy Gaidai表示，儘管通往北頓涅茨克的三座橋樑全被俄軍炸毀，但仍有75名平民成功撤離。
美國軍援包括榴彈砲彈藥及海岸防禦系統
美國拜登政府宣布，將向烏克蘭再提供10億美元軍事援助，以對抗俄羅斯，當中包括提供額外的榴彈砲、彈藥及海岸防禦系統，以及可於頓巴斯地區防衛任務使用的火炮彈藥及先進火箭系統。並會向烏克蘭提供2.25億美元人道援助，為受戰火影響的居民提供潔淨食水、食物、重要醫療用品，又會資助有需要家庭購買必需品。
白宮發表聲明表示，總統拜登與烏克蘭總統澤連斯基通電話，重申在俄羅斯的侵略下，支持及協助烏克蘭捍衛民主、國家主權及領土完整。
2名美國人在烏失蹤逾1個星期
另外有報道指，兩名納入烏軍編制的美國人已失蹤一個星期，他們的家屬憂慮已被俄羅斯軍擄獲，若屬實將是首次有美國人，在俄烏戰事中落入俄軍手中。五角大樓呼籲美國人不要到烏克蘭，並強調如果有美國人被俘會盡全力營救。