烏克蘭局勢｜美國公布新一輪制裁　對象包括普京2女兒

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事踏入第43日。美國周三(6日)宣布新一輪對俄羅斯制裁的措施，制裁對象包括俄羅斯總統普京的兩名女兒，同時禁止美國人在俄羅斯境內進行新投資。美國總統拜登指出，俄軍在烏克蘭布查(Bucha)屠殺平民是重大戰爭罪行，俄羅斯要為此付出代價。

美國公布最新針對俄羅斯個人或組織的制裁，對象包括普京的兩個已成年女兒Mariya Putina與Katerina Tikhonova、外長拉夫洛夫(Sergei Lavrov)的妻子與女兒，以及聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫(Dmitry Medvedev)和總理米舒斯京(Mikhail Mishustin)等普京圈子核心成員。

美國總統拜登指出，俄軍在烏克蘭布查(Bucha)屠殺平民是重大戰爭罪行，俄羅斯要為此付出代價。(AP)

美官員料普京等財富隱藏親屬手中

白宮高級官員表示，有理由相信普京、其親信及寡頭都將財富和資產隱藏在家庭成員手中，存入美國和世界其他地方的金融系統。官員指，36歲的遺傳學家Maria Putina領導多項國家資助的項目，從克里姆林宮獲得數十億美元，用於遺傳學研究，並由普京親自監督；35歲的數學家Katerina Tikhonova被指是科技行政人員，相關工作支持俄羅斯的國防工業。

估計美國目前已針對140多名俄羅斯寡頭及家庭成員，及400多名俄羅斯政府官員實施制裁。