烏克蘭局勢｜美國再向烏提供13億美元經濟及軍事援助

美國再向烏提供13億美元經濟及軍事援助。(AP)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事踏入第58日，烏克蘭頓巴斯地區戰況越趨激烈。美國總統拜登形容，俄烏戰事來到「關鍵窗口」，宣布加碼向烏克蘭提供5億美元經濟援助及價值8億美元的軍備，並指援助陸續有來。

拜登形容，戰事來到「關鍵的窗口」，俄軍準備將戰事推進下一階段，宣布向烏克蘭提供多價值8億美元的軍事援助，當中包括重型火炮、戰術無人機及超過14萬發彈藥。他更表示，對烏克蘭的援助陸續有來。

拜登透露，較早時已在白宮與烏克蘭總理什梅加爾(Denys Shmygal)會面，美國將加碼向烏克蘭政府提供多5億美元的直接經濟援助，但他需要要求國會撥款，未來再向烏克蘭提供額外援助。