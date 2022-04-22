烏克蘭局勢｜美國再向烏提供13億美元經濟及軍事援助

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事踏入第58日，烏克蘭頓巴斯地區戰況越趨激烈。美國總統拜登形容，俄烏戰事來到「關鍵窗口」，宣布加碼向烏克蘭提供5億美元經濟援助及價值8億美元的軍備，並指援助陸續有來。
拜登形容，戰事來到「關鍵的窗口」，俄軍準備將戰事推進下一階段，宣布向烏克蘭提供多價值8億美元的軍事援助，當中包括重型火炮、戰術無人機及超過14萬發彈藥。他更表示，對烏克蘭的援助陸續有來。
拜登透露，較早時已在白宮與烏克蘭總理什梅加爾(Denys Shmygal)會面，美國將加碼向烏克蘭政府提供多5億美元的直接經濟援助，但他需要要求國會撥款，未來再向烏克蘭提供額外援助。
耶倫：必要助烏政府繼續運作
財長耶倫與到訪的烏克蘭總理什梅加爾及財長馬爾琴科會面後，公布援助詳情。她表示，有必要幫助烏克蘭政府在俄羅斯持續入侵的情況下繼續運作，這將協助基輔政府繼續支付工資、退休金和提供服務。她說，烏克蘭的需求很緊迫，美國計劃盡快落實這筆援助，應付最緊迫的需求。
烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)透過視像向國際貨幣基金組織和世界銀行高層發言時表示，俄羅斯對烏克蘭造成經濟損失後，烏克蘭每月需要70億美元才能正常運作。