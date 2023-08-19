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國際
2023-08-19 17:12:20

烏克蘭局勢｜美國同意盟友交付F16戰機　不過難在今年使用

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荷蘭將向烏克蘭提供F16戰機。(路透社)

荷蘭將向烏克蘭提供F16戰機。(路透社)

爭議多時，美國政府終於批准丹麥以及荷蘭，向烏克蘭軍方，提供美國製的F-16戰機，並為烏克蘭的機師進行培訓。不過烏克蘭軍方早前已表明，今年之內將難以採用F-16戰機作戰，但烏軍仍指這是極好的消息。

烏克蘭自去年已要求美國提供先進的F-16戰機，提升烏克蘭的空軍作戰能力，不過美國一直未有批准，但早前已為烏克蘭的軍人進行F-16戰機的作戰訓練。美國政府表示：「這樣，烏克蘭將他們的新能力之上獲得優勢。」

台灣的F16戰機訓練。(路透社)

台灣的F16戰機訓練。(路透社)

美國的盟友荷蘭及丹麥，分別希望將現役的戰機提升，故此荷蘭或會將現役的24架F-16戰機轉讓予烏克蘭，而丹麥亦打算升級他們的30架F-16戰機。而兩國已獲得美國在有關轉讓後的保證。

荷蘭丹麥承諾轉讓戰機

荷蘭外交部發言人表示，歡迎美國的決定：「這是烏克蘭捍衛他們人民及國家的一個里程碑。」至於丹麥的防長就表示：「政府已說過多次，捐贈是訓練之後，自然的下一步。我們會密切與盟友繼續討論。」而烏克蘭國防部長亦形容這是好消息：「我們軍隊證明了我們有很多學習迅速的成員。我們之後會展示烏克蘭的勝利是必然。感謝我們的夥伴，以及在美國、荷蘭及丹麥的朋友，一同向勝利邁進。」11名烏克蘭的機師之後會到西方接受訓練，並在明年服役。

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