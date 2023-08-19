烏克蘭局勢｜美國同意盟友交付F16戰機　不過難在今年使用

爭議多時，美國政府終於批准丹麥以及荷蘭，向烏克蘭軍方，提供美國製的F-16戰機，並為烏克蘭的機師進行培訓。不過烏克蘭軍方早前已表明，今年之內將難以採用F-16戰機作戰，但烏軍仍指這是極好的消息。

烏克蘭自去年已要求美國提供先進的F-16戰機，提升烏克蘭的空軍作戰能力，不過美國一直未有批准，但早前已為烏克蘭的軍人進行F-16戰機的作戰訓練。美國政府表示：「這樣，烏克蘭將他們的新能力之上獲得優勢。」