烏克蘭局勢｜美國情報指中國向俄提供技術用於俄烏戰事

美國國家情報機關(Central Intelligence Agency)最新公開的報告稱,中國正向俄羅斯提供,於攻打烏克蘭戰事中日益重要的科技與設備。中國否認向俄羅斯提供武器。

美國眾議院情報常設特別委員會周四(27日)發布國家情報總監辦公室以「中國向俄羅斯提供的支持」(Support Provided by the People’s Republic of China to Russia)為題的報告,表示根據俄羅斯海關數據進行的第三方分析,中國在戰爭爆發後向俄羅斯提供更多科技產品與設備,舉例說在3月便向俄羅斯提供價值逾1,200萬美元的無人機及配件。其他設備包括導航設備及干擾技術等。報告認為,有關產品可作軍事或民事用途,包括可用於對烏克蘭的戰事。因此,中國可能協助俄羅斯,迴避西方國家的制裁。不過,報告稱,難以確定中國的產品確實用於烏克蘭戰場。