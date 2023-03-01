烏克蘭局勢｜美國指戰事以來中國一直支援俄方　布林肯警告華企或個人援俄將制裁

美國商務部在眾議院外交事務委員會的聽證會上指控，中國從俄烏戰事爆發以來，就一直支持俄羅斯。美國國務卿布林肯(Antony Blinken)警告，若有中國公司或個人違反美國制裁令，或以其他方式支持俄羅斯戰爭，美方將毫不猶豫實施制裁。
美國商務部負責工業和安全的副部長埃斯特維茲(Alan Estevez) 在眾議院聽證會上指，有中國公司為伊朗的無人機提供零部件，美方已將相關的13 間中國實體列入制裁名單。負責東亞和太平洋事務的助理國務卿康達(Daniel J. Kritenbrink)亦指，北京協助俄羅斯並非新鮮事，美國的目標是阻止中國進一步提供軍事支援，並考慮製裁所有涉事的第三方，當中受美國制裁的中國長沙天儀空間科技研究院，曾向俄羅斯僱傭兵組織華格納集團(Wagner)，提供烏克蘭的衛星圖像。
布林肯批中國不能一方面提出和平方案 同時助長戰火
到訪哈薩克的布林肯表示，中國在俄羅斯入侵烏克蘭問題上不能兩全其美，一方面提出和平方案，但同時助長戰火，華府早已警告中方向俄方提供致命援助所帶來的影響及後果，若有中國公司或個人違反美國制裁令，或以其他方式支持俄羅斯戰爭，美方將毫不猶豫實施制裁。
布林肯在哈薩克首都阿斯塔納，與中亞五國外長會晤，重申華府堅定支持五國主權、領土完整及獨立。他指，任何國家，尤其是傳統上一直在俄羅斯周邊的國家，都不能忽視俄羅斯侵略他們領土，以至對基於規則的國際秩序及全球經濟構成的威脅。