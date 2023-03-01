烏克蘭局勢｜美國指戰事以來中國一直支援俄方　布林肯警告華企或個人援俄將制裁

美國商務部在眾議院外交事務委員會的聽證會上指控，中國從俄烏戰事爆發以來，就一直支持俄羅斯。美國國務卿布林肯(Antony Blinken)警告，若有中國公司或個人違反美國制裁令，或以其他方式支持俄羅斯戰爭，美方將毫不猶豫實施制裁。

中國長沙天儀空間科技研究院被指曾向俄羅斯僱傭兵組織華格納集團(Wagner)，提供烏克蘭的衛星圖像。(資料圖片)

美國商務部負責工業和安全的副部長埃斯特維茲(Alan Estevez) 在眾議院聽證會上指，有中國公司為伊朗的無人機提供零部件，美方已將相關的13 間中國實體列入制裁名單。負責東亞和太平洋事務的助理國務卿康達(Daniel J. Kritenbrink)亦指，北京協助俄羅斯並非新鮮事，美國的目標是阻止中國進一步提供軍事支援，並考慮製裁所有涉事的第三方，當中受美國制裁的中國長沙天儀空間科技研究院，曾向俄羅斯僱傭兵組織華格納集團(Wagner)，提供烏克蘭的衛星圖像。

布林肯批中國不能一方面提出和平方案 同時助長戰火

到訪哈薩克的布林肯表示，中國在俄羅斯入侵烏克蘭問題上不能兩全其美，一方面提出和平方案，但同時助長戰火，華府早已警告中方向俄方提供致命援助所帶來的影響及後果，若有中國公司或個人違反美國制裁令，或以其他方式支持俄羅斯戰爭，美方將毫不猶豫實施制裁。

布林肯在哈薩克首都阿斯塔納，與中亞五國外長會晤，重申華府堅定支持五國主權、領土完整及獨立。他指，任何國家，尤其是傳統上一直在俄羅斯周邊的國家，都不能忽視俄羅斯侵略他們領土，以至對基於規則的國際秩序及全球經濟構成的威脅。