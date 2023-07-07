烏克蘭局勢｜美國擬將集束彈納入軍援　人權組織反彈：平民區使用或犯戰爭罪行

人權組織敦促美國不要向基輔提供可能傷及平民的集束彈。（資料照／美聯社）

記者陳怡伶／綜合報道

美國將在7日宣布新的援烏計劃，有報導稱拜登政府預計將集束彈（cluster munitions）納入援助計劃中，此舉引來人權組織反彈，呼籲立即停止並敦促美國不要向基輔提供集束彈。

投彈後小炸彈會散至各處

《衛報》報道，集束彈是將許多小炸彈合而為一，投彈後小炸彈會散至各處，炸彈在擊中地面後會立即引爆，若未立即爆炸將形成另一種地雷，恐傷及平民。這種武器首次在第二次世界大戰中使用，2008年根據《集束彈藥公約》（The Convention on Cluster Munitions, CCM）被120多個國家禁止使用，但烏克蘭、俄羅斯和美國均拒絕簽署該條約。

白宮6日表示，正在「積極考慮」向烏蘭提供集束彈，美國官員告訴《路透社》，預計政府將於7日宣布新一輪援烏計劃，其中將包括集束彈。基輔敦促美國國會議員向白宮施壓，要求批准運送集束彈。美國官員表示，集束彈藥將有助於烏克蘭對抗堅守防禦陣地的俄軍。