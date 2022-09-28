烏克蘭局勢｜美國擬就烏4區公投讉責俄　中國指制裁施壓只會走入死胡同

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事踏入第8個月，獲俄羅斯承認為獨立國家的親俄的盧甘斯克人民共和國(Lugansk People's Republic)、頓涅茨克人民共和國(Donetsk People's Republic)，以及俄軍控制的赫爾松(Kherson)州同扎波羅熱(Zaporizhzhia)地區拼入俄羅斯的公投獲通過，俄羅斯料短期內審議將4區納入俄羅斯。美國計劃向聯合國安理會提出，永遠不承認相關公投結果以及譴責俄羅斯的決議案。中國稱集團對抗、政治孤立、制裁施壓，只會讓問題解決走向死胡同，安理會應採取建設性、負責任的行動。

安理會星期二(27日)應烏克蘭要求，就公投召開會議。烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)以視像方式發言，批評俄羅斯意圖複製吞併克里米亞的情況，要求國際社會把俄羅斯逐出所有國際組織，並推出新的制裁措施。俄羅斯駐聯合國大使涅邊賈(Vasily Nebenzya)重申，公投過程透明、符合投票標準，並質疑澤連斯基不應獲准發言。

張軍：應尊重各國主權領土完整

美國駐聯合國大使格林菲爾德(Linda Thomas-Greenfield)指出，如果承認「假公投」，等同打開潘朵拉盒子，永遠不能再關上，期望本周內或下周初能進行表決。她又警告，如果俄羅斯運用常任理事國否決權，美國會把議案提交到聯合國大會處理，從而向俄羅斯發出明確的訊息。

中國常駐聯合國代表張軍指，各國主權、領土完整都應該得到尊重，集團對抗、政治孤立、制裁施壓，只會讓問題解決走向死胡同，當務之急是推動當事方盡快打開政治解決的大門，安理會應遵循止戰促談的正確方向，採取建設性、負責任的行動。

