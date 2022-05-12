烏克蘭局勢｜美國第一夫人Jill Biden突訪烏克蘭　投稿請普京結束這場毫無意義戰爭

美國第一夫人吉爾(Jill Biden)近日出訪歐洲時，於周日(8日)突然閃電訪問烏克蘭西南部小鎮Uzhhorod，並與烏克蘭第一夫人歐倫娜(Olena Zelenska)會面後，於周三(11日)向傳媒投稿講述所見所聞，要求俄國總統普京結束這場無意義的戰爭。

吉爾以「關於這場戰爭，烏克蘭母親教會了我甚麼」(Jill Biden: What Ukrainian mothers taught me about this war)為題向美國《有線新聞網絡》(CNN)投稿指出，「妳不能進入戰區，毫無改變地離開，因為妳能用心去感受，悲傷的事物掩蓋了一個人的臉龐，就像是陰霾降臨般，烏克蘭母親的淚水，永恆地留在眼角，彷彿難以抑制的悲傷，女性間的共通語言──『笑聲』不見了」。