烏克蘭局勢｜美國第一夫人Jill Biden突訪烏克蘭　投稿請普京結束這場毫無意義戰爭

吉爾以「關於這場戰爭,烏克蘭母親教會了我甚麼」(Jill Biden: What Ukrainian mothers taught me about this war)為題向美國《有線新聞網絡》(CNN)投稿指出,「妳不能進入戰區,毫無改變地離開,因為妳能用心去感受,悲傷的事物掩蓋了一個人的臉龐,就像是陰霾降臨般,烏克蘭母親的淚水,永恆地留在眼角,彷彿難以抑制的悲傷,女性間的共通語言──『笑聲』不見了」。