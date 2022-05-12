烏克蘭局勢｜美國第一夫人Jill Biden突訪烏克蘭　投稿請普京結束這場毫無意義戰爭

美國第一夫人吉爾(Jill Biden)近日出訪歐洲時，於周日(8日)突然閃電訪問烏克蘭西南部小鎮Uzhhorod，並與烏克蘭第一夫人歐倫娜(Olena Zelenska)會面後，於周三(11日)向傳媒投稿講述所見所聞，要求俄國總統普京結束這場無意義的戰爭。
吉爾以「關於這場戰爭，烏克蘭母親教會了我甚麼」(Jill Biden: What Ukrainian mothers taught me about this war)為題向美國《有線新聞網絡》(CNN)投稿指出，「妳不能進入戰區，毫無改變地離開，因為妳能用心去感受，悲傷的事物掩蓋了一個人的臉龐，就像是陰霾降臨般，烏克蘭母親的淚水，永恆地留在眼角，彷彿難以抑制的悲傷，女性間的共通語言──『笑聲』不見了」。
吉爾被請求為受戰爭影響的人提供心理協助
根據卡塔爾《半島電視台》(Al Jazeera)報道，吉爾寫道，她在此次歐洲行中，於烏克蘭小鎮遇到了一位年輕媽媽，對方告訴吉爾：「當我與家人冒險外出，尋找食物之際，俄國士兵會朝排隊等候領取麵包的人群開槍。」與歐倫娜會面時，歐倫娜未有向她要求援助食物、衣服或武器，反是請求她為所有遭受戰爭影響的人，提供心理保健的協助，因此，吉爾在文章結尾寫道「普京，請結束這場毫無意義的殘酷戰爭」(Mr. Putin, please end this senseless and brutal war.)。