熱門搜尋:
父親節2024 歐洲國家盃 七一優惠 NOVO LAND 垃圾徵費 機票優惠 多啦A夢 禮貌運動 九龍城寨之圍城 THE HADDON 日圓匯率走勢 劉俊謙 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-06-12 14:48:00

烏克蘭局勢｜美國解除亞速營使用美製武器禁令　可用於對抗俄軍

分享：
美國解除亞速營使用美製武器禁令，可用於對抗俄軍。(X)

美國解除亞速營使用美製武器禁令，可用於對抗俄軍。(X)

美國決定對被指涉及侵犯人權的烏克蘭亞速營(Azov Brigade)，解除使用美製武器的禁令。國務院指，沒有證據顯示亞速營嚴重侵害人權，因此解禁。亞速營指，美方決定為部隊歷史揭開新一頁，有助增強部隊的作戰能力和保護民眾安全。

美國傳媒報道，美國國務院進行徹底審查，確認當前的亞速營「沒有侵犯人權的證據」，並指出其與最初的民兵單位已經截然不同，已經撤銷禁止亞速營使用美國訓練和武器長達10年的禁令。國務院發言人讚揚亞速營在馬里烏波爾戰役的「英雄角色」，強調新的亞速營經過嚴格審查程序，這意味著該旅能夠獲得美國提供的武器支援。

Ad Block
亞速營於馬里烏波爾亞速鋼鐵廠(Azovstal)面臨俄軍全面包圍，堅守82日才投降，為人所認識。(資料圖片)

亞速營於馬里烏波爾亞速鋼鐵廠(Azovstal)面臨俄軍全面包圍，堅守82日才投降，為人所認識。(資料圖片)

克里姆林宮：美方不惜一切手段企圖遏制俄羅斯

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，亞速營是極端民族主義武裝組織，對華府的決定「極為負面」，批評美方不惜一切手段企圖遏制俄羅斯。

亞速營在2014年成立，最初是由烏克蘭極右翼與極端民族主義人士創辦的志願民兵，參與打擊俄羅斯支持的分離主義行動，亞速營是一支由烏克蘭極右翼與極端民族主義人士創辦的志願民兵，2015年納入烏克蘭國民警衛隊，成為第12特種旅，並在2022年俄羅斯入侵烏克蘭初期於烏東重鎮馬里烏波爾亞速鋼鐵廠(Azovstal)面臨俄軍全面包圍，堅守82日才投降，為人所認識。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受