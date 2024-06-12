烏克蘭局勢｜美國解除亞速營使用美製武器禁令　可用於對抗俄軍

美國決定對被指涉及侵犯人權的烏克蘭亞速營(Azov Brigade)，解除使用美製武器的禁令。國務院指，沒有證據顯示亞速營嚴重侵害人權，因此解禁。亞速營指，美方決定為部隊歷史揭開新一頁，有助增強部隊的作戰能力和保護民眾安全。
美國傳媒報道，美國國務院進行徹底審查，確認當前的亞速營「沒有侵犯人權的證據」，並指出其與最初的民兵單位已經截然不同，已經撤銷禁止亞速營使用美國訓練和武器長達10年的禁令。國務院發言人讚揚亞速營在馬里烏波爾戰役的「英雄角色」，強調新的亞速營經過嚴格審查程序，這意味著該旅能夠獲得美國提供的武器支援。
克里姆林宮：美方不惜一切手段企圖遏制俄羅斯
俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，亞速營是極端民族主義武裝組織，對華府的決定「極為負面」，批評美方不惜一切手段企圖遏制俄羅斯。
亞速營在2014年成立，最初是由烏克蘭極右翼與極端民族主義人士創辦的志願民兵，參與打擊俄羅斯支持的分離主義行動，亞速營是一支由烏克蘭極右翼與極端民族主義人士創辦的志願民兵，2015年納入烏克蘭國民警衛隊，成為第12特種旅，並在2022年俄羅斯入侵烏克蘭初期於烏東重鎮馬里烏波爾亞速鋼鐵廠(Azovstal)面臨俄軍全面包圍，堅守82日才投降，為人所認識。