烏克蘭局勢｜美國認定俄軍觸犯戰爭罪行　北約估計多達1.5萬俄軍陣亡(有片/持續更新)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事踏入第28日，俄軍持續對烏克蘭發動猛烈轟炸，有片段拍到俄戰艦對烏克蘭文尼察(Vinnytsia)發連續發射8支導彈；據指有3,000平民由南部港口城市馬里烏波爾(Mariupol)撤離；烏克蘭總統澤連斯(Volodymyr Zelensky)基呼籲全球民眾示威，抗議俄羅斯入侵烏克蘭；美國政府經評估後，認定俄羅斯軍隊在烏克蘭觸犯戰爭罪行，將與其他國家合作提出起訴。簡稱北約的北大西洋公約組織(NATO)估計，在俄烏戰爭中喪命的俄軍已多達7,000人至1.5萬人；聯合國安理會未有通過一份由俄羅斯草擬、在不提及俄羅斯入侵下，烏克蘭愈來愈需要人道援助的決議案，當中只有俄羅斯及中國投贊成票。

被俄軍連日圍困的南部港口城市馬里烏波爾，有烏克蘭官員表示，周三(23日)有4,500多名烏克蘭人透過人道走廊從烏克蘭城市撤離。《基輔獨立報》(Kyiv Independent)報道，烏克蘭副總理稱，其中近3,000人是從被俄軍圍困猛攻的馬里烏波爾前往札波羅結。有網上片段當地在遭受俄軍連日轟炸下幾乎盡成廢墟，早前有烏官員指，當地近九成設施被毀。

I’ve been trying to avoid posting images of the destruction in Ukraine but this obliteration of Mariupol by the Russian troops needs to be out there. 90% of the city is gone. Duda said it looks like Warsaw in 1944 and it does. pic.twitter.com/G1tRZzhMF0 — Bakhti Nishanov (@b_nishanov) March 23, 2022

烏克蘭首都基輔市長Vitali Klitschko表示，位於其郊區、近幾周發生激烈戰鬥的伊爾平(Irpin)的所有地區幾乎都在烏克蘭的控制之下。 有烏克蘭官員表示，俄羅斯摧毀了Desna river上的一座重要橋樑，切斷了北部城市切爾尼戈夫(Chernihiv)和首都基輔(Kyiv)之間的重要通道。 俄軍持續對烏克蘭發動猛烈轟炸，有片段拍到俄戰艦日前對烏克蘭烏克蘭文尼察(Vinnytsia)發連續發射8支導彈，當地機場等多個設施被毀。

#Ukraine Vinnytsia airport after it was hit by 8 Russian cruise missiles today #Ukraine pic.twitter.com/rP3hWgItKH — Ukraine (@Gadhwara27) March 6, 2022

北約估算陣亡俄軍人數或超前蘇聯入侵阿富汗 簡稱北約的北大西洋公約組織(NATO)估計，在俄烏戰爭中喪命的俄軍已多達7,000人至1.5萬人，後者已超越前蘇聯入侵阿富汗十年間的蘇軍死亡人數。不具名的北約官員透露，這個數字是依據烏克蘭官方統計、俄羅斯刻意公布或不公布的數據、以及公開來源取得的情報估算。西方國家尚未對烏克蘭軍折損作出估計，總統澤連斯基約兩星期前曾表示，約有1,300名烏克蘭官兵殉職。

澤連斯基呼籲全球上街反戰 澤連斯基首度用英語發表講話，他說：「俄羅斯的戰爭不僅僅是對烏克蘭的戰爭，其意義要廣泛許多。俄羅斯發動了針對自由的戰爭，這對俄羅斯而言只是個開始。俄羅斯正試圖擊垮所有歐洲人的自由，世界上所有人的自由，試圖證明只有粗暴和殘酷的武力才是重要的。」他續指：「世界必須阻止俄羅斯，世界必須阻止戰爭。已經一個月了，那麼長的時間，這傷透了我和所有烏克蘭人以及這個星球上每個自由人的心。」 澤連斯基呼籲人們上街，並穿戴象徵烏克蘭的標誌示威：「到你們的廣場上，你們的街道上，讓自己被看見、被聽見。大聲說人民很重要、自由很重要、和平很重要、烏克蘭很重要。」

布林肯指有大量可信報道俄軍蓄意針對平民 美國國務卿布林肯(Antony Blinken)發表聲明，指美方經過仔細審查後，正式宣布俄羅斯武裝部隊人員，在烏克蘭犯下戰爭罪行，將繼續跟進與戰爭罪行有關的報告，追究責任。聲明指，有大量可信的報道指俄軍無差別襲擊，又有蓄意針對平民的暴行，破壞住宅樓宇、學校、醫院、重要基建、平民車輛、救護車及購物中心，令數千名無辜平民被殺或受傷。美國會與盟友、伙伴及負責調查戰爭罪行的國際組織分享有關信息。

俄要「不友善國家」的天然氣將以盧布付款 英國廣播公司(BBC)報道，俄羅斯總統普京周三(23日)與內閣舉行會議時表示，銷往「不友善國家」的天然氣將以盧布計價。普京表示，俄國「當然會依照合約已明定的數量與價格繼續供應天然氣」，「有變化的只是支付貨幣須改為盧布」。他又指，那些在俄羅斯對烏克蘭展開「特殊軍事行動」後制裁俄國的國家將受影響。