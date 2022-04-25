烏克蘭局勢｜美媒︰華府不敢制裁普京傳聞女友 怕惱羞成怒

俄羅斯侵略烏克蘭以來，以美國為首的西方國家，不斷加強制裁俄羅斯。據報俄國總統普京傳聞中的女友、前體操女王卡巴耶娃(Alina Kabaeva)，或有份協助普京隱藏海外個人資產，然而至今美方仍對她「隻眼開隻眼閉」。美媒指其實華府一早已想制裁卡巴耶娃，但怕此舉會令普京惱羞成怒，而在最後一刻煞停制裁。

「普京女友」被指助隱藏普京海外資產

《華爾街日報》引述消息，指39歲的卡巴耶娃早於2月俄軍侵烏之初，美國財政部已準備制裁她，包括凍結其資產，但因美國國家安全委員會(National Security Council)介入，而臨時擱置。據報有美方官員相信，制裁卡巴耶娃會被視為對普京的「個人」攻擊(personal attack)，擔心令局勢進一步升溫，但她目前仍在考慮之列。一名華府官員說︰「我們已準備好制裁多名尚未被制裁的人士，我們將繼續考量制裁誰人可(對俄)帶來最大衝擊」。

普京傳聞女友是體操女王 傳暗誕３子女

卡巴耶娃是04年雅典奧運藝術體操金牌得主，曾任俄版《Vogue》時尚雜誌的封面模特兒、曾發展歌唱事業、曾為國會下議院杜馬議員，後來成為當地一個傳媒集團的董事會主席。據報一份俄羅斯報章於2008年披露普京與卡巴耶娃訂婚，該報在普京否認報道後幾日停刊。有傳卡巴耶娃於2015及2019年在瑞士等地先後為普京誕下3名子女，包括一對孖仔，並且因普京而富貴起來，2013年起與家人購入兩間獨立屋、多個單位及不少土地。但俄方過去一直否認普京與卡巴耶娃有任何關係，卡巴耶娃自己亦曾澄清。

普京有無子女？普京與前妻育有兩名女兒

外界迄今已知普京與2013年離婚的前妻奧切列德納婭(Lyudmila Shkrebneva)育有兩名女兒瑪麗亞(Maria)及葉卡捷琳娜(Katerina)，目前分別35及36歲。此外，亦有傳普京尚與前清潔工人、俄國45歲女富豪克里維諾吉赫(Svetlana Krivonogikh)，育有19歲私生女羅佐娃(Luiza Rozova)。