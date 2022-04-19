烏克蘭局勢｜美擬將俄列支持恐怖主義國家　白宮重申拜登無計劃訪烏

美國傳媒引述政府高級官員表示，美國國務院正研究將俄羅斯列為「支持恐怖主義國家」的可能性，亦會研究其他所有方法，令俄羅斯就入侵烏克蘭負責。另外，白宮重申美國總統拜登沒有計劃出訪烏克蘭，但指希望派出一名高級官員代替拜登出訪烏克蘭。

美國有線新聞網絡(CNN)報道，美國國務院發言人普賴斯(Ned Price)周一(18日)在訪問中表示，美國國務院正研究就俄羅斯入侵烏克蘭向俄方問責的所有方法，包括將俄羅斯列為支持恐怖主義國家。報道指，將俄羅斯列入名單將是一個象徵性的舉動，亦將導致諸如禁止俄羅斯購買某些可用於商業或軍事的物品等行動，以及對仍在與俄羅斯進行某些貿易的其他人和國家實施制裁。

報道指，普賴斯稱，美國繼續密切關注中國可能在烏克蘭問題上對俄羅斯給予的支持。普賴斯警告北京，如果軍事援助俄羅斯，或者協助俄國逃避制裁，中國將會面臨嚴重後果。