烏克蘭局勢｜美擬將俄列支持恐怖主義國家　白宮重申拜登無計劃訪烏

美國傳媒引述政府高級官員表示，美國國務院正研究將俄羅斯列為「支持恐怖主義國家」的可能性，亦會研究其他所有方法，令俄羅斯就入侵烏克蘭負責。另外，白宮重申美國總統拜登沒有計劃出訪烏克蘭，但指希望派出一名高級官員代替拜登出訪烏克蘭。
美國有線新聞網絡(CNN)報道，美國國務院發言人普賴斯(Ned Price)周一(18日)在訪問中表示，美國國務院正研究就俄羅斯入侵烏克蘭向俄方問責的所有方法，包括將俄羅斯列為支持恐怖主義國家。報道指，將俄羅斯列入名單將是一個象徵性的舉動，亦將導致諸如禁止俄羅斯購買某些可用於商業或軍事的物品等行動，以及對仍在與俄羅斯進行某些貿易的其他人和國家實施制裁。
報道指，普賴斯稱，美國繼續密切關注中國可能在烏克蘭問題上對俄羅斯給予的支持。普賴斯警告北京，如果軍事援助俄羅斯，或者協助俄國逃避制裁，中國將會面臨嚴重後果。
較早時有報道指，烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)與美國總統拜登通電話時，曾要求美國將俄羅斯列為支持恐怖主義國家。根據美國國務院定義，支持恐怖主義國家的定義，是該國家持續為國際恐怖主義行為提供支援。美國現時將北韓、伊朗、古巴及敘利亞定性為支持恐怖主義國家。
白宮可能派布林肯或奧斯汀訪烏
烏克蘭總統澤連斯基在周日播出的美國有線電視新聞網(CNN)訪問中表示，他認為美國總統拜登會前往基輔，「當然了，這是他的決定，也取決於安全狀況。但我認為他是美國的領導人，這就是為甚麼他該來這裡看看。」
白宮發言人普薩基(Jen Psaki)說，拜登沒有訪問烏克蘭首都基輔的計劃，她說：「讓我重申，總統沒有出訪的計劃。」但指出，希望派出一名高級官員代替拜登出訪，可能的人選為國務卿布林肯(Anthony Blinken)或國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)。