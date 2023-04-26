烏克蘭局勢｜習近平與澤連斯基通電話 中方將派代表往烏克蘭

新華社報道，國家主席習近平與烏克蘭總統澤連斯基通電話。習近平稱，中方在烏克蘭危機上始終站在和平的一邊，核心立場就是勸和促談；中方將派歐亞事務特別代表前往烏克蘭等國訪問，就政治解決危機進行深入溝通。

習近平指出，相互尊重主權和領土完整是中烏關係的政治基礎，雙方要著眼未來，堅持從長遠角度看待和謀劃兩國關係，延續雙方相互尊重、真誠相待的傳統，推動中烏戰略夥伴關係向前發展。 習近平表示，烏克蘭危機複雜演變，對國際形勢產生重大影響。在烏克蘭危機問題上，中方始終站在和平一邊，核心立場就是勸和促談。中國不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事方，作為聯合國安理會常任理事國和負責任大國，既不會隔岸觀火，也不會拱火澆油，更不幹趁機牟利的事。他強調，對話談判是唯一可行的出路，核戰爭沒有贏家，有關各方都應該保持冷靜克制，真正從自身和全人類的前途命運著眼，共同管控好危機。

烏克蘭局勢｜澤連斯基：談話「長而有意義」

報道指，澤連斯基在通話中介紹對當前危機的看法，感謝中方為烏克蘭提供人道主義援助，歡迎中方為恢復和平、通過外交手段解決危機發揮重要作用。另外，澤連斯基在Twitter貼文形容與習近平的談話「長而有意義」，此次談話將推動雙方關係發展。習近平本月初表示，願意與澤連斯基對話，而澤連斯基過往不斷表示希望與習近平會面。