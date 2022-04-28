烏克蘭局勢｜聯合國世界旅遊組織暫停俄羅斯成員國資格

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事踏入第3個月。聯合國世界旅遊組織(UNWTO)在西班牙首都馬德里總部舉行特別會議，決定即時暫停俄羅斯的成員國資格，超過三分二成員國支持動議。

俄羅斯決定退出組織，但按規定，要在組織收到退出通知起的1年後才生效。(資料圖片)

在會議舉行前，俄羅斯外交部以不滿組織領導層縱容活動政治化，並公開支持對俄羅斯的歧視為由，決定退出組織，但按規定，要在組織收到退出通知起的1年後才生效。

秘書長：遵守促進和平尊重人權才能成為一員

主持會議的西班牙旅遊部長表示，俄羅斯入侵烏克蘭損害聯合國的創始原則。世界旅遊組織秘書長波洛利卡什維利(Zurab Pololikashvili)於社交網站Twitter發文表示，「俄羅斯宣布退出UNWTO。我們的信息很明確，促進旅遊業促進和平和尊重人權。只有遵守此規定的會員才能成為 UNWTO 的一員。」

克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)表示，俄羅斯退出世界旅遊組織，不會影響俄羅斯國內旅遊業的發展。



