烏克蘭局勢｜聯大會議談及俄烏戰事　澤連斯基促聯合國剝奪俄國否決權

多國領袖在聯合國大會談及俄烏戰事，美英領袖譴責俄羅斯入侵烏克蘭，烏克蘭總統澤連斯基重申，俄羅斯必須為其行為接受懲罰，促請聯合國剝奪俄羅斯在安理會的否決權，並列出5個不可談判的和平條件，包括烏克蘭領土完整和保護人民性命等。

聯合國大會第二天會議，焦點落在俄烏戰事。烏克蘭總統澤連斯基透過視像方式在聯合國大會上發言，指責俄羅斯向烏克蘭發動的非法戰爭，引發對烏克蘭和全球的災難性動盪，俄羅斯犯下罪行，烏克蘭希望對俄羅斯進行公正的懲罰。

澤連斯基列 5 個不可談判和平條件

澤連斯基強調烏克蘭並無挑起這場戰爭，並以各種方式舉行了88輪會談，阻止戰爭，烏克蘭想要和平、歐洲和世界都想要和平，現在看到誰是唯一想要戰爭的人。他列出5個不可談判的和平條件，首要是必須讓俄羅斯承受懲罰，直至其侵略行為停止，還有保護人民性命、恢復安全和領土完整、給予烏克蘭安全保障等，重申沒有討價還價的空間。

澤連斯基表示，普京的動員令表明俄羅斯無意結束戰事，並會對烏克蘭進行新的進攻，他強調，烏軍會繼續擊退入侵的俄軍，並不相信普京會動用核武，澤連斯基要求國際社會透過制裁懲罰俄羅斯，包括向所有俄羅斯人實施簽證限制，敦促全球領導人應剝奪俄羅斯在聯合國的投票權和安理會的否決權。



