烏克蘭局勢｜聯大通過暫停俄人權理事會成員資格　俄隨即宣布退出

俄羅斯軍隊被指控在入侵烏克蘭期間，於布查鎮(Bucha)涉嫌蓄意殺害平民，引發多國譴責，俄方否認。聯合國大會投票通過暫停俄羅斯在聯合國人權理事會的成員資格。俄羅斯批評決定有政治動機，隨即宣布退出人權理事會。
這項由美國推動的投票，決議草案指出，草案指有報告顯示，俄軍入侵烏克蘭出現嚴重及有系統，違反和侵犯人權的事件，深切關注烏克蘭持續出現的人權及人道危機。草案在聯合國大會獲93票贊成，24票反對及58個國家棄權，符合通過決議草案所需的三分之二門檻，獲得通過。俄羅斯、白俄羅斯、中國、古巴、伊朗、北韓及多個中亞國，均投了反對票。
俄羅斯駐聯合國副大使庫茲明(Gennady Kuzmin)於會後隨即宣布退出人權理事會。俄羅斯外交部認為，聯合國大會通過決議，暫停俄羅斯在聯合國人權理事會成員資格，屬非法及帶有政治動機。
烏代表：無人會在被革職後交辭職信
烏克蘭常駐聯合國代表基斯利齊亞(Sergiy Kyslytsya)歡迎聯大的表決，對於俄羅斯退出人權理事會，基斯利齊亞說沒人會在被革職後才交辭職信。
俄羅斯是歷來第二個，被暫停人權理事會成員資格的國家。2011年利比亞因領袖卡達菲的部隊被指武力鎮壓示威者，而被暫停資格。
俄方稱馬里烏波爾遲早獲得解放
俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫(Dmitry Peskov)向西方傳媒表示，對聯合國大會通過決議表示遺憾，俄羅斯會透過各種可行合法途徑捍衛權益。他重申，俄軍撤離後，屍體才被擺放到烏克蘭布查鎮。他又表示，相信烏克蘭南部港口城市馬里烏波爾遲或早將從民族主義分子手上獲得解放。