烏克蘭局勢｜聯大通過暫停俄人權理事會成員資格　俄隨即宣布退出

俄羅斯軍隊被指控在入侵烏克蘭期間，於布查鎮(Bucha)涉嫌蓄意殺害平民，引發多國譴責，俄方否認。聯合國大會投票通過暫停俄羅斯在聯合國人權理事會的成員資格。俄羅斯批評決定有政治動機，隨即宣布退出人權理事會。

這項由美國推動的投票，決議草案指出，草案指有報告顯示，俄軍入侵烏克蘭出現嚴重及有系統，違反和侵犯人權的事件，深切關注烏克蘭持續出現的人權及人道危機。草案在聯合國大會獲93票贊成，24票反對及58個國家棄權，符合通過決議草案所需的三分之二門檻，獲得通過。俄羅斯、白俄羅斯、中國、古巴、伊朗、北韓及多個中亞國，均投了反對票。

俄羅斯駐聯合國副大使庫茲明(Gennady Kuzmin)於會後隨即宣布退出人權理事會。俄羅斯外交部認為，聯合國大會通過決議，暫停俄羅斯在聯合國人權理事會成員資格，屬非法及帶有政治動機。