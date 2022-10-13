烏克蘭局勢｜聯大通過決議案讉責俄羅斯吞併烏4區　籲國際勿承認俄公布邊界變化

聯合國大會在143票贊成、5票反對及35票棄權下，通過獲西方國家支持的決議案，譴責俄羅斯企圖非法吞併烏克蘭4個地區，要求俄羅斯立即撤回行動，以及無條件從烏克蘭全面撤軍。
決議在聯大193個成員國當中，獲得143票贊成，俄羅斯、敘利亞、北韓、白俄羅斯和尼加拉瓜5個國家反對，中國、印度、南非和巴基斯坦等35個國家棄權，其餘國家並無投票。
聯合國大會呼籲所有國家不要承認俄羅斯宣布的任何邊界變化，並要求莫斯科立即無條件撤銷相關決定。決議同時重申烏克蘭在國際公認邊界內的主權、獨立、統一和領土完整。
耿爽：中方不認為決議對解決危機有幫助
烏克蘭駐聯合國大使基斯利齊亞(Sergiy Kyslytsya)說，投票結果表明俄羅斯無法恐嚇世界。
俄羅斯大使涅邊賈(Vasily Nebenzya)形容決議案是公開挑釁及政治化，重申烏克蘭四個地區的入俄公投有效，區內人民不想返回烏克蘭。
美國駐聯合國大使格林菲爾德(Linda Thomas-Greenfield)在投票前，敦促所有國家發出世界不會容忍以武力奪取鄰國土地的信號。
中國副常駐聯合國代表耿爽表示，聯大採取的任何行動應該有利於緩和局勢，早日對話及握動政治解決危機，中方不認為決議對此有幫助，因此投棄權票。