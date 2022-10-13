烏克蘭局勢｜聯大通過決議案讉責俄羅斯吞併烏4區　籲國際勿承認俄公布邊界變化

聯合國大會在143票贊成、5票反對及35票棄權下，通過獲西方國家支持的決議案，譴責俄羅斯企圖非法吞併烏克蘭4個地區，要求俄羅斯立即撤回行動，以及無條件從烏克蘭全面撤軍。

決議在聯大193個成員國當中，獲得143票贊成，俄羅斯、敘利亞、北韓、白俄羅斯和尼加拉瓜5個國家反對，中國、印度、南非和巴基斯坦等35個國家棄權，其餘國家並無投票。 聯合國大會呼籲所有國家不要承認俄羅斯宣布的任何邊界變化，並要求莫斯科立即無條件撤銷相關決定。決議同時重申烏克蘭在國際公認邊界內的主權、獨立、統一和領土完整。