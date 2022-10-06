烏克蘭局勢｜聲稱將送3個仔上戰場　車臣領袖獲普京封一級上將 (有片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續逾7個月，有分派兵脅助俄軍的俄羅斯總統普京盟友、車臣共和國領袖卡德羅夫(Ramzan Kadyrov)日前聲稱，願意將3個十幾歲的兒子送去前線作戰，兩日後他再表示，他獲得俄羅斯總統普京授予一級上將軍銜。
綜合報道，現年46歲的卡德羅夫本周初表示，他將派遣自己的3名青少年兒子至烏克蘭戰場前線，他的兒子分別為14歲Adam、15歲Eli及16歲Akhmat，更指「幾乎從他們最年幼的時候」就開始進行戰鬥訓練至今，不是開玩笑」。他更發布影片顯示，他的3個兒子身穿迷彩服，戴上太陽鏡，坐在坦克車上，腰間繫著槍枝，使用火箭筒和機關槍。這些青少年在射擊時偶爾微笑，或比出豎起手指公的手勢。
卡德羅夫：獲授一級上將軍銜是我一大榮譽
卡德羅夫周三(5日)再發片指，獲得普京授予一級上將軍銜，並指是普京親自告訴他這項決定，他說，這對他是一大榮譽。
卡德羅夫曾是軍閥，目前領導以穆斯林人口為主的車臣共和國，對於俄羅斯派兵烏克蘭，卡德羅夫高調力撐普京，更派兵到烏克蘭脅助攻擊。
警告：以下片段含有暴力畫面，或會令人情緒不安
Ramzan Kadyrov claims he's sending three of his sons (aged 14, 15 & 16) to fight in Ukraine— Francis Scarr (@francis_scarr) October 3, 2022
"Akhmat, Eli and Adam are ready to show their skills in the zone of the special military op. I'm not joking. The time has come to prove themselves in battle, and I welcome their ambition" pic.twitter.com/VNrQ5KoPtr
WATCH: Ramzan Kadyrov, the leader of Russia's Chechen republic, announced on Wednesday that he had been promoted to the rank of colonel-general by President Vladimir Putin, at a time when Moscow's forces are suffering setbacks in Ukraine. pic.twitter.com/kxuWsh6OMW— BNN Newsroom (@BNNBreaking) October 5, 2022