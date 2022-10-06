烏克蘭局勢｜聲稱將送3個仔上戰場　車臣領袖獲普京封一級上將 (有片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續逾7個月，有分派兵脅助俄軍的俄羅斯總統普京盟友、車臣共和國領袖卡德羅夫(Ramzan Kadyrov)日前聲稱，願意將3個十幾歲的兒子送去前線作戰，兩日後他再表示，他獲得俄羅斯總統普京授予一級上將軍銜。

聲稱將送3個仔上戰場，車臣領袖獲普京封一級上將。(資料圖片)

綜合報道，現年46歲的卡德羅夫本周初表示，他將派遣自己的3名青少年兒子至烏克蘭戰場前線，他的兒子分別為14歲Adam、15歲Eli及16歲Akhmat，更指「幾乎從他們最年幼的時候」就開始進行戰鬥訓練至今，不是開玩笑」。他更發布影片顯示，他的3個兒子身穿迷彩服，戴上太陽鏡，坐在坦克車上，腰間繫著槍枝，使用火箭筒和機關槍。這些青少年在射擊時偶爾微笑，或比出豎起手指公的手勢。

3名兒子身穿迷彩服，戴上太陽鏡，坐在坦克車上，腰間繫著槍枝，使用火箭筒和機關槍。(Twitter)

卡德羅夫：獲授一級上將軍銜是我一大榮譽

卡德羅夫周三(5日)再發片指，獲得普京授予一級上將軍銜，並指是普京親自告訴他這項決定，他說，這對他是一大榮譽。

卡德羅夫曾是軍閥，目前領導以穆斯林人口為主的車臣共和國，對於俄羅斯派兵烏克蘭，卡德羅夫高調力撐普京，更派兵到烏克蘭脅助攻擊。