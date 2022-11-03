烏克蘭局勢｜能源基建連日受襲　烏就能源消耗激增緊急關閉發電系統

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續逾8個月，俄軍持續攻擊烏克蘭能源基建。烏克蘭首都基輔地區政府表示，由於能源消耗激增，當地在周三(2日)開始，緊急關閉發電系統，以避免電力設施發生重大事故。另外，俄羅斯總統普京要求盡快完善俄軍的武器裝備及物資，烏克蘭總統澤連斯基指，需要加快形成有效的防空系統。

俄軍連日攻擊烏克蘭多處能源及基建設施，烏方早前稱全國有約三成發電廠被毀，導致電力供應緊張。在俄軍攻擊下，烏克蘭首都基輔再因為停電陷入一片漆黑，基輔市政府發聲明，指周三市內能源消耗量飆升，為了避免電力設施發生重大事故，宣布緊急關閉發電系統，有關做法是必要的。基輔市長克利奇科(Vitali Klitschko)希望，當地電力公司能夠在兩三星期內找到應對電力短缺的方法。

普京：盡快完善武器裝備 澤連斯基：加快形成有效防空系統

烏克蘭武裝部隊就在社交網頁發表聲明，指空軍在24小時內，向俄軍發動33次空襲，擊中俄軍多個集結武器及軍事裝備的地點，同時打擊了俄軍的防空陣地。聲明又說，在東部盧甘斯克和頓涅茨克，烏軍擊退俄軍在十多個住宅區發動的進攻；而在南部，烏軍擊落一架俄軍直升機及多架無人機。

俄羅斯國防部發表戰報，指俄軍在烏克蘭東北部哈爾科夫州的庫普揚斯克等多個方向擊退烏軍，並在州內擊落一架烏克蘭戰機，及摧毀一台烏軍防空導彈系統的雷達站。

俄羅斯總統普京主持協調委員會視像會議時要求，盡快完善俄軍的武器裝備，並確保所有提供給俄軍的物資，包括彈藥及醫療物資，都按照前線意見進行採購。

烏克蘭傳媒報道，總統澤連斯基在當地周三召開會議，討論烏克蘭關鍵基礎設施的重建與恢復問題，他強調需加快形成有效的防空系統。