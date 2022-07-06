烏克蘭局勢｜與俄關係日益緊張　拉脫維亞明年恢復徵兵

再有國家就俄烏戰爭改變多年國家政策。波羅的海國家拉脫維亞(Latvia)周二宣布，鑑於俄烏戰爭期間拉脫維亞與莫斯科當局關係日益緊張，將恢復徵兵，僅適用於男性，明年生效。

國防部長Artis Pabriks周二向傳媒表示，拉脫維亞目前的軍事制度已經到達極限。與此同時，沒有理由相信俄羅斯會改變其行為。義務兵役將適用於男性，並於明年生效，將有多種選擇來滿足服役要求。

國家衛隊軍人Gatis Priede認為是「最好的消息」，並說早在2014年俄羅斯吞併烏克蘭的克里米亞(Crimea)後，拉脫維亞就該做出這個決定。

帕布瑞克斯還宣布計劃在東南部城市Jekabpils附近建造另一座軍事基地，新基地比現有的阿達齊基地(Adazi)更接近俄羅斯邊境。