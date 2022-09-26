烏克蘭局勢｜與常規核武有甚麼分別 俄動用戰術核武同樣釀災難

俄羅斯總統普京上周警告若國土完整受威脅，會動用所有武器系統保護國家和國民。美國國務卿布林肯接受美媒訪問時稱，華府「非常高層」私下向俄羅斯發出訊息，若俄羅斯使用核武，美國將「果斷回應」。他又指，使用任何核武都會帶來災難後果，無論是使用者本身或其他人均受影響。外界認為，普京將動用戰術核武，而根據美國科學家聯盟，俄羅斯武器系統包括4,477枚已部署及後備核彈頭，當中1,900為「非戰略」(non-strategic)核彈頭，即是戰術核武(tactical nuclear weapon)。

烏克蘭局勢｜戰術核武最終可導致逾9,000萬人死傷

專家指，即使俄羅斯使用戰術核武，也勢必令局勢升級，估計這最終可導致逾9,000萬人死亡和受傷。戰術核武與常規核武(regular nuclear weapon)有甚麼分別？美國有線新聞網絡(CNN)稱，戰術核彈頭用於範圍有限的戰場上，例如摧毀一隊坦克或海上的航空母艦群，而所使用彈頭的爆炸力是10至100千噸黃色炸藥，屬低當量。相對地，俄羅斯最強勁的「戰略核武」，爆炸力為500至800千噸，目的是摧毀整個或多個城市。