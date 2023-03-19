烏克蘭局勢｜與普京同被通緝 俄女官員領養烏克蘭15歲少年

海牙國際刑事法庭上周五向俄羅斯發出通緝令，指控他非法移送數百名烏克蘭兒童到俄羅斯，同案被通緝的包括俄羅斯兒童權利專員勒沃瓦-別洛娃(Maria Lvova-Belova)。她過去曾公開談及教化被帶到俄羅斯的烏克蘭兒童，指一些從遭俄軍圍攻馬里烏波爾帶走的兒童「說(俄羅斯總統)壞話，說一些難聽的話，還唱烏克蘭國歌」。在與普京會晤的片段中，她還說收養了一名來自馬里烏波爾的15歲少年，英國《每日郵報》指這似乎獲普京首肯。

在片段中，普京問勒沃瓦-別洛娃是否從馬里烏波爾領養了一名兒童，她答「我有。多謝你，普京。」普京追問「一名嬰兒？」沃瓦-別洛娃回答，「不是，他15歲。我現在體會到身為一名頓巴斯孩子的母親意義。這很複雜，但我們互相很愛對方。」普京對她說：「這是重點。」英媒指，沃瓦-別洛娃已是22名兒童的母親和監護人，目前遭美國、歐洲、英國、加拿大和澳洲制裁。