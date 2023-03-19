烏克蘭局勢｜與普京同被通緝 俄女官員領養烏克蘭15歲少年

海牙國際刑事法庭上周五向俄羅斯發出通緝令，指控他非法移送數百名烏克蘭兒童到俄羅斯，同案被通緝的包括俄羅斯兒童權利專員勒沃瓦-別洛娃(Maria Lvova-Belova)。她過去曾公開談及教化被帶到俄羅斯的烏克蘭兒童，指一些從遭俄軍圍攻馬里烏波爾帶走的兒童「說(俄羅斯總統)壞話，說一些難聽的話，還唱烏克蘭國歌」。在與普京會晤的片段中，她還說收養了一名來自馬里烏波爾的15歲少年，英國《每日郵報》指這似乎獲普京首肯。
在片段中，普京問勒沃瓦-別洛娃是否從馬里烏波爾領養了一名兒童，她答「我有。多謝你，普京。」普京追問「一名嬰兒？」沃瓦-別洛娃回答，「不是，他15歲。我現在體會到身為一名頓巴斯孩子的母親意義。這很複雜，但我們互相很愛對方。」普京對她說：「這是重點。」英媒指，沃瓦-別洛娃已是22名兒童的母親和監護人，目前遭美國、歐洲、英國、加拿大和澳洲制裁。
烏克蘭局勢｜國際刑事法庭通緝令影響普京外訪
國際刑事法庭表示，最初曾考慮過將拘捕令保密，但後來由於它阻止了進一步罪行的發生，遂決定公開。國際刑事法庭檢察官司卡里姆·汗(Karim Khan)向英國廣播公司(BBC)表示：「兒童不能被當作戰利品來對待，他們不能被移送。」他又指，「這種罪行，不需要是律師，只要是個人，就會知道這有多過份。」
要拘捕普京實際上不可能，國際刑事法庭沒有權力逮捕疑犯，只能在其成員國範圍內拘捕他，而俄羅斯並非其成員國。不過，通緝令可影響普京到訪國際刑事法庭成員國。國際刑事法庭在一份聲明中表示，有合理理由相信普京既有直接實施，也有與其他人合作犯下戰爭罪行。該法院也指控普京未動用總統權力阻止兒童被非法轉移。