烏克蘭局勢｜與習近平談1小時 澤連斯基：不會用領土換取和平

澤連斯基與習近平通電話後，任命烏工業戰略部部長里亞比金為新一任烏克蘭駐華大使。他指這有助兩國拉近關係。他又提到，習近平支持延長從黑海港口輸出烏克蘭穀物的協議。莫斯科早前曾稱，該協議在下月18日後不會延長，除非西方撤除對俄羅斯穀物和肥料的限制。中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上表示，中方歡迎烏方任命新任駐華大使，願為他履職提供便利。

國家主席習近平周三與烏克蘭總統澤連基斯通電話，是俄羅斯出兵烏克蘭逾1年來，中烏領袖首次通話。澤連斯基稱，兩人談了1小時，稱這是一個機會運用中國的政治力量強化和平基礎的原則和規定。他指烏克蘭和中國像世界大部分國家一樣，同意國家主權和領土完整的重要。澤連斯基強調從俄羅斯奪回烏克蘭所有領土的需要，「不會用領土換取和平」，烏克蘭的領土完整必須回復到1991年的邊界。這表示俄羅斯2014年從烏克蘭吞併的克里米亞半島也要歸還，相信俄羅斯不會同意，俄方也一直不願撤出目前佔據的烏東地區。

烏克蘭局勢｜美俄歡迎中烏領袖通電話

對於中烏領袖在烏克蘭戰爭爆發後首次通話，美國白宮表示歡迎，但能否促成俄烏雙方的和平協議言之尚早。法國總統馬克龍辦公室則稱，馬克龍本月到訪北京時推動習近平與澤連斯基通電話。俄羅斯克里姆林宮表示，歡迎任何可促成烏克蘭衝突結束、俄羅斯達到目標的努力。被問及習近平最近到訪莫斯科，中俄領袖有否談論恢復烏克蘭邊界回到1991年事宜時，克里姆林宮發言人稱，「未有討論此事。」

烏克蘭局勢｜中國駐俄前大使任特使斡旋

中烏領導人通電話後，中國外交部公布，中國駐俄羅斯前任大使李輝將擔任歐亞事務特別代表，帶領團隊出訪烏克蘭和其他國家。新華社稱，在周三下午，國家主席習近平應約與烏克蘭總統澤連斯基通電話。雙方就中烏關係和烏克蘭危機交換了意見。習近平稱，「在烏克蘭危機問題上，中方始終站在和平一邊，核心立場就是勸和促談。我相繼提出了『四個應該』、『四個共同』和『三點思考』。中方還在此基礎上發布了《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件。中國不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事方。作為聯合國安理會常任理事國和負責任大國，我們既不會隔岸觀火，也不會拱火澆油，更不干趁機牟利的事。中方所作所為光明正大。對話談判是唯一可行的出路。核戰爭沒有贏家。」

習近平又指中方將堅持勸和促談，為盡快止戰停火、恢復和平作出自己的努力。中方將派中國政府歐亞事務特別代表赴烏克蘭等國訪問，就政治解決烏克蘭危機同各方進行深入溝通。中方已向烏方提供了多批人道主義援助，願繼續提供力所能及的幫助。