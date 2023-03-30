烏克蘭局勢︱英國智庫報告稱　俄羅斯特工侵烏比軍隊有用

英國的一個智庫組織發表報告，指俄羅斯早在2021年的6月已經開始派出特工部署入侵烏克蘭，報告更指出俄羅斯的特務機關在入侵烏克蘭一事上，比俄軍取得更大的成功。
英國皇家國防安全聯合軍種研究所（RUSI）發表一份長達39頁的報告，目的是要警告西方國家要警剔俄羅斯為顛覆目標國家而作出的秘密行動。報告稱，俄羅斯的特務機關早在2021年6月已經為入侵作出準備，並且迅速控制佔領區內的人口，並且能夠下載俄國政府電腦的資料，以確認出親烏克蘭政府的人物以及需要拘捕和審訊的人物。同時俄國特務機關的電子戰部隊，能夠有效地切斷佔領地區與外界的連繫，以便他們作出控制。
不過RUSI指，俄羅斯的特務曾向總統普京（Vladimir Putin）提出需要更多時間準備，不過遭到拒絕。報告指出，一名德國高級情報官員被指向俄羅斯提供資訊。報告稱：「俄羅斯特種部隊，在入侵前就在烏克蘭建立龐大的特務招募網絡，並且在入侵之後仍然有效，並為俄羅斯軍象提供人力情報資源。」
在烏克蘭被入侵之後，已有至少800名烏克蘭官員被指為俄羅斯特工合作，當中部份是自願，部份是被迫。而同一時間，俄羅斯的電子戰部隊，亦成功切斷佔領區內的烏克蘭電視、電台以及互聯網。報告指，俄羅斯只需要控制到當地8%的人口，就足以控制整個地區。
報告雖然指出，俄國的特工在入侵中的成果比起軍隊取得的明顯，但是情報部門卻犯下一個重要的錯誤，就是他們原本評估，是俄羅斯在入侵初期會獲得支持，基輔政府會很快倒台。