烏克蘭局勢︱英國智庫報告稱　俄羅斯特工侵烏比軍隊有用

英國的一個智庫組織發表報告，指俄羅斯早在2021年的6月已經開始派出特工部署入侵烏克蘭，報告更指出俄羅斯的特務機關在入侵烏克蘭一事上，比俄軍取得更大的成功。

英國皇家國防安全聯合軍種研究所（RUSI）發表一份長達39頁的報告，目的是要警告西方國家要警剔俄羅斯為顛覆目標國家而作出的秘密行動。報告稱，俄羅斯的特務機關早在2021年6月已經為入侵作出準備，並且迅速控制佔領區內的人口，並且能夠下載俄國政府電腦的資料，以確認出親烏克蘭政府的人物以及需要拘捕和審訊的人物。同時俄國特務機關的電子戰部隊，能夠有效地切斷佔領地區與外界的連繫，以便他們作出控制。