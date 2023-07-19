烏克蘭局勢︱英國檔案館揭露　幕僚貝里雅時期已呼籲支持烏克蘭加入歐洲組織

英國國家檔案館揭露，早在20年前，英國政府的專家，已建議英國首相支持烏克蘭加入包括歐盟等的組織來對抗俄羅斯的威脅。
英國國家檔案館公開的資料顯示，早在逾20年前，時任首相貝里雅（Tony Blair）的歐洲特別顧問Roger Liddle已向貝里雅表示，烏克蘭想與英國建立特殊的關係，並希望英國展示更多的興趣。時任烏克蘭總統庫契馬（Leonid Kuchma）曾經向貝里雅致函尋求支持。
20年前已尋求英國支持
庫契馬在20多年前給予貝里雅的信函提到，希望英國支持烏克蘭的長遠目標，包括全面歐洲以及與大西洋一體化，並成為歐盟成員。在有關庫契馬的親筆信函中，他以「至誠的朋友」稱呼貝里雅，並表示：「希望你個人能在這至關重要的議題提出支持。」
庫契馬早在1998年提出加入歐盟，但德國及法國對此不感興趣，而烏克蘭當時最大障礙，是該國的貪腐問題以及企業多由寡頭壟斷。在有關的文件揭露，貝里雅的幕僚雖然指，烏克蘭要即時加入歐盟或北約都不大可能，但建議英國應該落力推動。在2001年克里米亞的一次會談後，Roger Liddle指：「加強烏克蘭不穩定的民主及經濟，將可穩定歐盟未來在東部的邊界，同時有效阻止俄羅斯的帝國主義向西方復興。」有關文件又指，烏克蘭在事件感到失望，因為大部份歐洲國家及美國都試圖壓制他們。
在2001年，美國總統喬治布殊（George W Bush）上台，當年小布殊認為普京（Vladimir Putin）是「率直而可靠」的領袖。加上9.11襲擊，美國需要俄羅斯的支持才可以發動對阿富汗的軍事行動。英國東歐政治問題學者Kataryna Wolczuk指出，相信英國領袖對俄羅斯未來對烏克蘭的計劃並不擔心，尤其當時普京仍像是歐洲及大西洋的盟友。而Roger Liddle當時認為，他們對普京的印象是過於樂觀，而且因此看扁烏克蘭。
官員一直促支持加入歐盟
Kataryna Wolczuk又指，庫契馬與他的大臣其實只是本能地親歐，原因是他們明白到普京與俄羅斯都不可靠。而文件指，時任英國駐烏克蘭大使的Roland Smith向外相施仲宏（Jack Straw）質疑為何不給予烏克蘭歐盟成員資格的機會：「就簡單地因為烏克蘭太大嗎？是我們相信烏克蘭會重返成為俄羅斯的附庸嗎？」他質疑為何烏克蘭的計劃與之後加入歐盟的保加利亞及羅馬尼亞不一樣。而在2001年的時候，Roger Liddle向貝里雅提出的建議，是給予烏克蘭準歐盟成員的資格。