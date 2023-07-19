烏克蘭局勢︱英國檔案館揭露　幕僚貝里雅時期已呼籲支持烏克蘭加入歐洲組織

20年前已尋求英國支持

庫契馬在20多年前給予貝里雅的信函提到，希望英國支持烏克蘭的長遠目標，包括全面歐洲以及與大西洋一體化，並成為歐盟成員。在有關庫契馬的親筆信函中，他以「至誠的朋友」稱呼貝里雅，並表示：「希望你個人能在這至關重要的議題提出支持。」

庫契馬早在1998年提出加入歐盟，但德國及法國對此不感興趣，而烏克蘭當時最大障礙，是該國的貪腐問題以及企業多由寡頭壟斷。在有關的文件揭露，貝里雅的幕僚雖然指，烏克蘭要即時加入歐盟或北約都不大可能，但建議英國應該落力推動。在2001年克里米亞的一次會談後，Roger Liddle指：「加強烏克蘭不穩定的民主及經濟，將可穩定歐盟未來在東部的邊界，同時有效阻止俄羅斯的帝國主義向西方復興。」有關文件又指，烏克蘭在事件感到失望，因為大部份歐洲國家及美國都試圖壓制他們。