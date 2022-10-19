烏克蘭局勢｜英國防相急赴美 俄擬黑海引爆核彈

俄羅斯最近在烏克蘭的戰事失利，烏方揚言年底可取得重大勝利。獲俄羅斯總統普京新提拔為攻烏部隊總司令的蘇羅維金(Sergei Suvorikin)周二晚向俄媒稱，早前被俄自行宣布吞併的南部赫爾松地區首府赫爾松(Kherson)形勢嚴峻，俄軍會確保所有人安全疏散。他罕有地承認赫爾松情況不妙，由俄羅斯扶植的當地官員也向該市居民警告，烏克蘭即將發動攻擊，呼籲居民撤離。赫爾松是俄2月出兵烏克蘭後奪取的首個大城市。俄軍或失守赫爾松之際，英媒報道，英國國防大臣華禮仕昨飛往華盛頓與美國防人員緊急會晤，有揣測指俄動用核武如箭在弦，或在黑海上空引爆核彈，以展示其核武威脅非只是靠嚇。

俄羅斯「末日將軍」上場 基輔即遭自殺式無人機狂炸

蘇羅維金被稱為「末日將軍」(General Armageddon，Armageddon為《聖經》所指的世界末日善惡決戰戰場)，手段狠辣，他參與車臣戰爭時被指控違反人權，並被指在敘利亞內戰中助政府軍時發動空襲造成平民死傷，也涉嫌使用化學武器。他甫上任攻烏總司令便策動自殺式無人機襲烏克蘭首都基輔等地，擊中民居造成死傷，也摧毀基建設施造成斷水斷電。烏方稱，8天內有三成電力設施遭炸毀，16個地區的1,162個城鎮或村莊無電力供應。俄軍發動無人機襲擊後，華禮仕取消與國會議員會面，並前往美國討論安全事宜。

普京上月警告為維護領土完整會動用核武，並快速宣布吞併赫爾松等4個烏克蘭地區，一旦它們受襲，俄可以動用核武，而普京準備使用低當量核武的憂慮，隨著克里米亞大橋被炸和赫爾松或失守而日增；英國《太陽報》引述消息稱，「有關威脅最近日益增加。」英國國防部武裝部隊副大臣希佩稱，華禮仕與美方此類對話於目前情況是必須的。有國防部消息人士向《每日電訊報》稱，華禮仕須親自與美官員會面，因擔心國防部與五角大樓之間通訊的安全問題。