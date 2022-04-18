烏克蘭局勢｜莫斯科號冒煙片曝光 俄兵：最少40死200傷

烏克蘭上周四聲稱發射導彈擊沉俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」(Moskva)，俄方則指是艦上彈藥爆炸起火導致艦身受損沉沒，並於事發後兩天發放片段，顯示俄羅斯海軍總司令葉夫梅諾夫(Nikolai Yevmenov)檢閱莫斯科號船員，似乎是想粉碎俄軍重要船艦遭擊沉的傳言，惟僅大約100人出席檢閱，而該艦估計有510人。網上今日流傳據說是莫斯科號沉沒前一刻的片段和圖片，可見艦身起火冒煙傾側，左邊艦身損毀嚴重，與烏方所說發射兩枚導彈擊中莫斯科號的說法吻合，也並非如俄方所公布，該艦受損後拖回岸時因大浪沉沒。艦上一名被徵召入伍的士兵更向父母說，最少40名船員死亡，許多人失蹤或炸斷手腳。另一名徵召士兵的父母則說，約200人受傷，大部分人遭嚴重燒傷和受其他重傷。

因受俄當局打壓目前在外國運作的俄羅斯獨立報章《新報》(Novaya Gazeta)稱，一名士兵母親向他們說，在事發後第二天即上周五，收到兒子的消息，「我兒子說該巡洋艦遭烏方從岸上擊中，艦上起火不會無端發生。有人被殺、受傷和失蹤」。該名母親又指，兒子在獲救後在獲發放手機後便立即打電話給她，指他們的文件和手機都在艦上，並說兒子哭訴當時所看見的駭人情況，他肯定不是所有船員生還。該名母親擔心兒子安危，拒絕透露姓名，又指上船的人簽署了保密協議。

「全體船員獲疏散是講大話」

另一名被徵召入伍20歲士兵Yegor Shkrebets的父親Dmitry說，兒子是艦上伙頭兵，目前失蹤被視作死亡。Dmitry來自遭俄吞併烏地區克里米亞半島，他指俄官媒指全體船員獲疏散是講大話，莫斯科號指揮官立即通知他，其兒子不在傷亡名單內，被列作失蹤，「徵兵理應不在戰鬥地區和被列作失蹤……」Shkrebets母親Irina向另一傳媒《The Insider》稱，與丈夫在接收艦上傷員的醫院，見到約200名水兵受傷，「我們逐一查看燒傷的年輕水兵，但未有發現我的兒子。那裡只有200人，但艦上應該有逾500人。」夫婦兩人曾往兒子所屬部隊查問，但部隊的指揮官卻稱不能透露詳情。他們甚至走到克里米亞半島塞瓦斯托波爾的俄羅斯聯邦安全局分局查問，但無人肯接見他們。

24歲Mark Tarasov大學畢業後於去年秋天被徵召入伍，其47歲母親在周日於社交網貼文說：「我兒子Mark Tarasov於莫斯科號失蹤。」海軍總司令葉夫梅諾夫上周末也承認，艦上有被徵召入伍的士兵，而克里姆林宮曾保證不會派徵兵上戰場。