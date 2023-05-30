烏克蘭局勢｜莫斯科遭多架無人機襲擊 有大樓輕微損毀

俄羅斯首都莫斯科今晨遭無人機攻擊，傳媒稍早時稱有多達30架。莫斯科有數幢大樓輕微損毀，有建築物炸出一個小洞。市長Sergei Sobyanin稱，有兩人受輕傷毋須送院，攻擊無造成嚴重傷亡。俄羅斯國防部表示，這是烏克蘭基輔政府發動的「恐怖襲擊」，使用了最少8架無人機。國防部指，全部無人機遭攔截下來，「其中3架在電磁波干擾下失控及偏離目標，另5架無人機遭地對空導彈系統擊落」。烏克蘭官員否認基輔政府與事件有關，國防情報首長Kyrylo Budanov則警告，俄羅斯或有報復行動。本月初俄羅斯總統普京在莫斯科的官邸克里姆林宮曾遭2架無人機攻擊，當局聲稱這是要取普京性命。

烏克蘭局勢｜基輔持續遭空襲 今晨攔下逾20架無人機

英國廣播公司(BBC)駐莫斯科的編輯Steve Rosenberg稱，在清晨6時24分聽到遠處傳來爆炸聲，寓所窗戶都搖動，6時58分聽到另一聲爆炸。他指在社交網很多莫斯科市民都稱聽到爆炸聲，事件勢必引起當地市民關注，「他們一直以為烏克蘭的戰爭在遠處發生，只會在電視上見到」。俄羅斯過去幾天對烏克蘭發動連串自殺式無人機攻擊，在周日民眾慶祝基輔日前夕，首都基輔攔截了逾40架無人機，襲擊造成最少1死3傷。當局稱今日凌晨基輔摧毀了逾20架來襲無人機，是過去24小時的第三度空襲，市民湧到防空設施暫避。有市民稱，整幢大廈都在搖動，「唯有前往防空設施，因為不知道無人機會飛往哪裡」。今晨空襲造成最少一人死亡。