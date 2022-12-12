烏克蘭局勢｜莫斯科3日內兩商場離奇起火 惹襲擊猜測

俄烏持續交戰之際，俄羅斯首都莫斯科外圍3日內有兩座購物中心起火，引起襲擊猜測。 最新一宗火警發生在莫斯科以東的巴拉希哈市(Balashikha)，市內的StroyPark Mall周一清晨突然起火，火勢迅速蔓延，據報火場面積達23萬平方呎。當地緊急部門表示，火警是商場內的DIY建築物料店失火而導致，但未有說明是何種物品最先起火。

莫斯科外圍的希姆基市(Khimki)於本月9日亦曾發生大火︰

事有湊巧的是，莫斯科外圍的希姆基市(Khimki)於本月9日亦曾發生大火，最先起火的同樣是一昌DIY建築物料店。該場火警更為嚴重，期間發生多次猛烈爆炸，並造成一名保安員死亡，據報是易燃氣體罐失火引發火災。當局當時稱事涉縱火的可能性低，不排除是短路或有人維修工程時違反安全規例，又指涉及縱火的可能性甚低。據報除了兩座商場，莫斯科一間肉食工廠及一間藝術館近期亦曾起火，有報道指莫斯科連場火警，已引起襲擊猜測。