烏克蘭局勢｜莫斯科3日內兩商場離奇起火 惹襲擊猜測

俄烏持續交戰之際，俄羅斯首都莫斯科外圍3日內有兩座購物中心起火，引起襲擊猜測。
最新一宗火警發生在莫斯科以東的巴拉希哈市(Balashikha)，市內的StroyPark Mall周一清晨突然起火，火勢迅速蔓延，據報火場面積達23萬平方呎。當地緊急部門表示，火警是商場內的DIY建築物料店失火而導致，但未有說明是何種物品最先起火。
莫斯科外圍的希姆基市(Khimki)於本月9日亦曾發生大火︰
事有湊巧的是，莫斯科外圍的希姆基市(Khimki)於本月9日亦曾發生大火，最先起火的同樣是一昌DIY建築物料店。該場火警更為嚴重，期間發生多次猛烈爆炸，並造成一名保安員死亡，據報是易燃氣體罐失火引發火災。當局當時稱事涉縱火的可能性低，不排除是短路或有人維修工程時違反安全規例，又指涉及縱火的可能性甚低。據報除了兩座商場，莫斯科一間肉食工廠及一間藝術館近期亦曾起火，有報道指莫斯科連場火警，已引起襲擊猜測。
烏克蘭局勢｜烏方大反擊炸爆酒店 摧毀俄僱傭兵藏身地
與此同時，在被俄方佔領的烏克蘭盧甘斯克州，一間位於西部城鎮卡迪夫卡(Kadiivka)、關閉後成為俄羅斯僱傭兵華格納集團(Wagner)基地的酒店，上周六被烏軍炸毀，造成多名僱傭兵死亡。網上流傳照片可見酒店已淪為頹垣敗瓦。華格納集團被指與克里姆林宮關係密切，據報於2014年創立，活躍於中東及非洲，金主是跟普京關係密切的富豪普里戈津(Yevgeny Prigozhin)。華格納集團被指曾於2014年在敘利亞內戰中，協助俄羅斯鞏固巴沙爾政權，並曾於2015年協助烏克蘭東部的分離活動，亦在今次俄烏戰爭中協助俄方。