烏克蘭局勢｜華格納僱傭兵疑用鐵鏟處決指揮官　過程遭無人機拍攝(有片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續近1年，有正在烏東城市巴赫穆特(Bakhmut)作戰的烏士兵早前形容，俄羅斯僱傭兵組織華格納(Wagner Group)的僱傭兵如喪屍電影不斷湧來。不過，烏方日前發布一段影片片段，顯示俄羅斯傭兵組織華格納集團的士兵將他們受重傷的指揮官拖離戰場，接著用看似鐵鏟的器具暴打。

英國《衛報》(The Guardian)報道，一架烏克蘭無人機在巴赫穆特附近拍攝到一影片。據指的4名來自俄羅斯瓦格納傭兵集團的僱傭兵，抬著1名同袍穿過一片廢墟，接著將他丟在穀倉旁邊。另一段影片顯示3名男子用疑似鏟子器具，手起手落反覆襲擊指揮官。報道未有提及被打的指揮官最終情況。

報道：僱傭兵不向前進攻被威脅處決

報道指，烏克蘭士兵指瓦格納集團在巴赫穆特及其周遭地區作戰時，如果僱傭兵不向前進攻，就會被威脅處決，並形容一堆屍體散落在前線。早前華格納集團的1名出走挪威的前軍官亦提到，他在與華格納簽約不足10日，就被派到巴赫穆特服役，組織將不願戰鬥的人射殺，以殺雞儆猴。

該影片6日在烏克蘭社群媒體上發布。烏克蘭總統澤倫斯基在夜間談話中表示，烏克蘭軍隊正在擊退俄羅斯多次包圍巴赫穆特並突破其防禦的企圖，稱烏軍正在反擊，感謝每一位堅韌抵抗的戰士。