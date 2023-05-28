烏克蘭局勢｜華格納僱傭兵阿頭兼普京大廚：遭俄羅斯官媒封殺

日前宣布奪得烏克蘭東部城鎮巴赫穆特的俄羅斯僱傭兵組織華格納集團創辦人普里戈津聲稱，遭到俄羅斯國營傳媒封殺，他警告這將在數月內引起俄羅斯人「反彈」。普里戈津是俄總統普京親信，有「普京大廚」稱號，華格納奪下巴赫穆特後，他戲言應改稱為「普京的屠夫」。不過，俄官媒卻淡化他的功勞，在巴赫穆特淪陷20小時後才報道消息，也沒有播出普里戈津「戰勝演說」。被問及是否遭冷待，他諷稱「被禁的通常是好東西」。

烏克蘭局勢|基輔日俄逾50無人機狂轟

戰事方面，周日是烏克蘭的基輔日，慶祝該市在1,541年前建立。俄羅斯自周六深夜起發動無人機戰「贈興」，54架伊朗製的自殺式無人機空襲烏克蘭。烏軍方稱擊落了當中52架，基輔則稱單是該市已攔截了逾40架無人機，惟有民眾遭墜落無人機碎片擊中，造成1死3傷。烏方指這是俄去年2月攻打烏以來，最大規模的無人機攻擊。

在俄羅斯無機人來襲下，基輔有最少兩幢高樓大廈起火，另有一間香煙工廠陷火海燒至倒塌。市長表示，一名男子於一個油站附近被無人機殘骸擊中並死亡。有基輔居民稱，睡夢中遭無人機聲響吵醒，非常接近其寓所窗戶，「我在屋內見到巨大閃光，起先是黃色，然後是光亮的燈色，最後是刺眼的白光。太過光亮了，令我看不見屋內的東西」。在閃光過後兩、三秒，她聽到爆炸聲，「十分大聲，像雷響」。她都擔心寓所會否被擊中，之後看到新聞稱有無人機來襲遭攔截。有烏官員認為，俄羅斯蓄意選在基輔日前夕發動無人機攻擊，選在民眾正準備慶祝的時刻。基輔日在俄攻打烏克蘭前，是當地受歡迎的節慶。報道指，在周日凌晨，烏克蘭有12個地區響起空襲警報，從西北部的沃倫以至東南部的聶伯羅，基輔以西的日托米爾市亦傳出爆炸聲。