烏克蘭局勢︱華格納前軍官疑變節　傳走入挪威求庇護

在俄羅斯入侵烏克蘭戰爭中，佔一定部份的俄羅斯軍事組織華格納集團，據報有一名前軍官在上星期走入挪威，尋求庇護。

英國廣播公司（BBC）報道，挪威邊防部隊向他們證實，在上周五（13日）一名俄羅斯男子越過俄羅斯與挪威的邊境。不過當局就以安全及私隱為由透露更多。不過一名挪威律師Brynjulf Risnes向BBC證實，一名26歲的俄羅斯人Andrey Medvedev，在上周五走入挪威而被邊防人員扣留在奧斯陸，並將要面對非法入境的檢控。

挪威的一位警官就表示，該名非法越境的俄羅斯人聲稱要尋求庇護。俄羅斯一個人權組織，承認協助Andrey Medvedev離開俄羅斯，而Andrey Medvedev的出逃是已知的首個華格納集團叛逃西方的成員。

聲稱在烏克蘭內領導軍團

俄羅斯人權組織Gulagu向BBC透露，Andrey Medvedev在2022年7月簽署為期4個月的合約加入華格納集團，但是在烏克蘭戰爭目睹連串違反人權以及戰爭罪行而離開。組織又指，Andrey Medvedev在2017至18年間曾在俄羅斯軍隊服役。在加入華格納集團後，他被委派領導在烏克蘭的軍團，而華格納集團每星期為他提供30至40名士兵。

Andrey Medvedev在Gulagu社交媒體上的片段表示，自己在去年11月於烏克蘭出逃，原因是他得知華格納集團打算無限期為他延長合約。他在俄羅斯匿藏了兩個月後，決定在上星期越境走入挪威。