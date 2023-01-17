烏克蘭局勢︱華格納前軍官疑變節　傳走入挪威求庇護

在俄羅斯入侵烏克蘭戰爭中，佔一定部份的俄羅斯軍事組織華格納集團，據報有一名前軍官在上星期走入挪威，尋求庇護。
英國廣播公司（BBC）報道，挪威邊防部隊向他們證實，在上周五（13日）一名俄羅斯男子越過俄羅斯與挪威的邊境。不過當局就以安全及私隱為由透露更多。不過一名挪威律師Brynjulf Risnes向BBC證實，一名26歲的俄羅斯人Andrey Medvedev，在上周五走入挪威而被邊防人員扣留在奧斯陸，並將要面對非法入境的檢控。
挪威的一位警官就表示，該名非法越境的俄羅斯人聲稱要尋求庇護。俄羅斯一個人權組織，承認協助Andrey Medvedev離開俄羅斯，而Andrey Medvedev的出逃是已知的首個華格納集團叛逃西方的成員。
聲稱在烏克蘭內領導軍團
俄羅斯人權組織Gulagu向BBC透露，Andrey Medvedev在2022年7月簽署為期4個月的合約加入華格納集團，但是在烏克蘭戰爭目睹連串違反人權以及戰爭罪行而離開。組織又指，Andrey Medvedev在2017至18年間曾在俄羅斯軍隊服役。在加入華格納集團後，他被委派領導在烏克蘭的軍團，而華格納集團每星期為他提供30至40名士兵。
Andrey Medvedev在Gulagu社交媒體上的片段表示，自己在去年11月於烏克蘭出逃，原因是他得知華格納集團打算無限期為他延長合約。他在俄羅斯匿藏了兩個月後，決定在上星期越境走入挪威。
Brynjulf Risnes就表示，他的客戶見證在烏克蘭戰爭中的戰爭罪行，以及華格納集團如何處決逃兵。他相信其客戶可以向挪威提供有關戰爭罪行的證據，並在未來數周與調查有關罪行的組織分享。
華格納集團反指對方曾虐囚
華格納集團的創辦人普里戈津（Yevgeny Prigozhin）證實，Andrey Medvedev是該軍團的前成員，但在其一份聲明指，Andrey Medvedev擁有挪威國籍，並領導一支斯堪的納維亞國籍的軍團。普里戈津又指控Andrey Medvedev曾虐待囚犯，形容其為極度危險人物。不過Brynjulf Risnes就否認普里戈津的指控。
英國政府相信華格納集團在俄羅斯入侵烏克蘭的戰事的軍隊中，估約10%，並且在上星期俄羅斯進攻蘇勒答爾中佔重要的角色。