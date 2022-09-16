烏克蘭局勢｜華格納集團監獄徵兵　「普京大廚」：不派犯人就換你孩子

外國傳媒取得一段片段，是指俄羅斯的傭兵集團華格納集團，在俄羅斯的一個監獄內招募新兵，並指出只要在軍隊服役半年，就可以獲得自由。而華格納集團的金主，有「普京大廚」之稱的俄羅斯富豪普里戈津（Yevgeny Prigozhin）向那些反對派罪犯的人指：「這就只有私人傭兵團和罪犯，或是你的孩子，你自己選擇吧。」

在有關片段中，普里戈津在一個監獄內徵召服刑中的罪犯參戰，他指如果自己在坐監「加入華格納集團是夢想」，因為可以「向自己祖國還債」，他又指只要加入華格納集團，就沒有人要返回監獄。雖然根據俄羅斯的法律，囚犯不能以軍役代替服刑，不過普里戈津表示：「你只要服役6個月，你就自由了。如果你去到烏克蘭，認為這不適合你，我們會將你處決。」

英國廣播公司（BBC）調查有關片段後，指有關片段來自俄羅斯中部的一個馬里埃爾共和國內拍攝，並經過人面識別，確定招募者是普里戈津。華格納集團被指自2014年起就參與對烏克蘭的戰爭。