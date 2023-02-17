烏克蘭局勢｜華格納集團揚言2個月內將控制巴赫穆特　澤連斯基重申不會以地換和平

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事快將滿1年。烏克蘭軍方表示，俄羅斯星期四(16日)凌晨再對烏克蘭發動猛烈攻擊，目標包括克列緬丘格煉油廠，暫時未清楚損毀情況。主導戰役的俄羅斯僱傭兵華格納集團(Wagner)負責人普里格津(Yevgeny Prigozhin)預測，巴赫穆特(Bachmut)會在3月或4月落入俄方控制之下。烏克蘭總統澤連斯基強調，不會以任何領土換取與俄羅斯達成和平協議。

烏軍表示，俄方周四合共發射了至少36枚導彈，烏克蘭防空系統成功擊落其中約16枚，但系統未能攔截俄方部分導彈，包括3枚KH-31導彈和一枚反艦巡航導彈。地方官員表示，東部城市帕夫洛拉德在襲擊中有1人死亡，7人受傷。

澤連斯基接受英國廣播公司(BBC)訪問時強調，不會以任何領土換取與俄羅斯達成和平協議。他更警告，「讓步土地意味著俄羅斯可以不斷回歸」。他又指，俄羅斯的春季攻勢已經從多個方向展開，他相信烏軍可以繼續抵抗俄羅斯的進攻，並再次呼籲西方國家提供更多軍事援助。