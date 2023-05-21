烏克蘭局勢｜華格納集團稱已「完全控制」巴赫姆特　首腦嘲澤連斯基：代我向拜登問好

記者陳怡伶／綜合報道 俄羅斯僱傭兵組織華格納集團(Wagner group)創辦人普里戈津(Yevgeny Prigozhin)20日聲稱經過數個月的戰鬥，已經「完全控制」烏克蘭城市巴赫姆特(Bakhmut)，一旦屬實，這將代表著在這場長達15個月的戰爭中，最漫長且最血腥的一場戰役結束。 普里戈津更嘲諷正在日本廣島出席G7峰會的澤倫斯基，喊話要澤倫斯基見到拜登時「代我向他問好」。不過烏克蘭軍方發言人否認，稱戰鬥仍在繼續。

25日撤出移交控制權 據「路透社」報道，華格納集團20日最新發布了一部影片，普里戈津在影片中現身，穿著作戰服，站在一排手持俄羅斯國旗和華格納旗幟的戰士前面。普里戈津稱，「今天，在中午12點，巴赫姆特已被完全佔領」，「我們挨家挨戶的，完全佔領整座城市」。普里戈津還向澤倫斯基喊話：「當你見到拜登時，記得親吻他的額頭，代我向他問好」。 普里戈津說，他的部隊將會在25日撤出巴赫姆特，進行整頓和再訓練，並將控制權移交給俄羅斯正規軍。不過根據普里戈任過去的發言，可信度存疑，他多次說要率軍撤出巴赫姆特，但一直留在當地作戰，而且普里戈津與莫斯科當局似乎也有矛盾，過去曾多次公開指責俄羅斯的彈藥補給不足。