烏克蘭局勢｜華格納集團稱已「完全控制」巴赫穆特　首腦嘲澤連斯基：代我向拜登問好

記者陳怡伶／綜合報道
俄羅斯僱傭兵組織華格納集團(Wagner group)創辦人普里戈津(Yevgeny Prigozhin)20日聲稱經過數個月的戰鬥，已經「完全控制」烏克蘭城市巴赫穆特(Bakhmut)，一旦屬實，這將代表著在這場長達15個月的戰爭中，最漫長且最血腥的一場戰役結束。
普里戈津更嘲諷正在日本廣島出席G7峰會的澤倫斯基，喊話要澤倫斯基見到拜登時「代我向他問好」。不過烏克蘭軍方發言人否認，稱戰鬥仍在繼續。
25日撤出移交控制權
據「路透社」報道，華格納集團20日最新發布了一部影片，普里戈津在影片中現身，穿著作戰服，站在一排手持俄羅斯國旗和華格納旗幟的戰士前面。普里戈津稱，「今天，在中午12點，巴赫穆特已被完全佔領」，「我們挨家挨戶的，完全佔領整座城市」。普里戈津還向澤倫斯基喊話：「當你見到拜登時，記得親吻他的額頭，代我向他問好」。
普里戈津說，他的部隊將會在25日撤出巴赫穆特，進行整頓和再訓練，並將控制權移交給俄羅斯正規軍。不過根據普里戈任過去的發言，可信度存疑，他多次說要率軍撤出巴赫穆特，但一直留在當地作戰，而且普里戈津與莫斯科當局似乎也有矛盾，過去曾多次公開指責俄羅斯的彈藥補給不足。
烏克蘭：這不是真的
俄羅斯官方也在20日晚間發出賀電，「塔斯社」引述克里姆林宮的聲明，普京祝賀華格納部隊、以及為他們提供必要支援與側翼掩護的俄羅斯武裝部隊所有軍人，完成了解放阿爾喬莫夫斯克(Artyomovsk)的行動。俄羅斯稱巴赫穆特為阿爾喬莫夫斯克，這是它在蘇聯時期的名字。
烏克蘭東部軍區司令部發言人奇列瓦蒂(Serhiy Cherevatyi)對普里戈津的說法作出回應。他告訴「路透社」：「這不是真的，我們的部隊正在巴赫穆特作戰」。
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