烏克蘭局勢｜《華郵》指烏克蘭策劃炸北溪管道　俄羅斯稱更多證據將浮現

美國《華盛頓郵報》報道，指有匿名的烏克蘭及歐洲消息來源，指控烏克蘭是幕後策劃北溪天然氣管道的爆炸事件。俄羅斯在報道後指，更多的證據將會浮現。

《華郵》在上周末（11日）報道，指有不具名的烏克蘭及歐洲消息來源稱，是烏克蘭策劃有關的爆炸。在去年9月，在波羅的海的北溪天然氣管道發生爆炸。當時沒有組織或國家承認責任，美國及北約均指責是破壞行為，而俄羅斯就指是國際恐怖主義。報道又指，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）對於有關的計劃並不知情，而他上星期更換了烏克蘭特別行動部隊的領導。