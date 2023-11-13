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國際
2023-11-13 17:56:29

烏克蘭局勢｜《華郵》指烏克蘭策劃炸北溪管道　俄羅斯稱更多證據將浮現

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美國《華盛頓郵報》稱獲情報指烏克蘭策劃炸毀北溪天然氣管道。(路透社)

美國《華盛頓郵報》稱獲情報指烏克蘭策劃炸毀北溪天然氣管道。(路透社)

美國《華盛頓郵報》報道，指有匿名的烏克蘭及歐洲消息來源，指控烏克蘭是幕後策劃北溪天然氣管道的爆炸事件。俄羅斯在報道後指，更多的證據將會浮現。

《華郵》在上周末（11日）報道，指有不具名的烏克蘭及歐洲消息來源稱，是烏克蘭策劃有關的爆炸。在去年9月，在波羅的海的北溪天然氣管道發生爆炸。當時沒有組織或國家承認責任，美國及北約均指責是破壞行為，而俄羅斯就指是國際恐怖主義。報道又指，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）對於有關的計劃並不知情，而他上星期更換了烏克蘭特別行動部隊的領導。

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美國炸掉北溪也沒有人敢揭穿

北溪輸氣管線疑遭人為破壞，德國、丹麥及瑞典共同調查。(資料圖片)

報道指澤連斯基不知情

報道指前烏克蘭軍方特別部隊的情報官員Roman Chervinsky，領導一個6人的隊伍，但他否認參與有關事件。Roman Chervinsky在2022年被指試圖遊說俄羅斯的機師轉投烏克蘭而因為越權被拘捕，調查更指他導致了烏克蘭的一個空軍基地遭俄羅斯襲擊，Roman Chervinsky又批評澤連斯基，指對自己的檢控是政治檢控。而烏克蘭的軍方就回應路透社的查詢時指沒有有關的訊息。

德國、丹麥及瑞典都就有關的爆炸進行調查。而有關的報道是《華盛頓郵報》與德國《明鏡周刊》合作的調查報道。俄羅斯在周一（13日）就回應有關報道，稱更多的跡象表明是烏克蘭參與有關的行動。

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