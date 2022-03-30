烏克蘭局勢｜蛇島爆粗士兵返國獲頒勳章(有片)

俄羅斯在上月底對烏克蘭發動入侵早期，最先攻取烏克蘭位在黑海上管轄的蛇島(Zmiinyi)，當時流出一段音檔，顯示當烏克蘭士兵面對遭到俄國軍艦包圍時，其中一名烏國士兵透過無線電對俄軍爆粗「去你X的」，引發全球網民熱議。烏方海軍其後證實，島上的19名烏克蘭士兵「還活著」，遭俄軍俘虜，部分近日更已返國，包括那名向俄軍爆粗的士兵亦已回國，昨日獲頒發勳章。

英國《衛報》(The Guardian)報道，烏克蘭國防部周二(29日)發放片段，錄音中爆粗鬧爆俄軍的士兵Roman Hrybov，他在本月25日獲得釋放，近日他回到烏克蘭切爾卡瑟(Cherkasy)的家，切爾卡瑟州長Igor Taburets向他頒發公民勳章。 Igor Taburets讚揚Roman Hrybov面對敵軍時，不屈不撓的精神，稱他為英雄，是人民的楷模。Roman Hrybov則表示，他和其他同袍在前線時，都感受到烏克蘭人民滿滿的鼓舞，「這讓我們相當振奮」。

#Ukraine Roman Hrybov, the Ukrainian soldier, who said the now-famous "Russian warship, go fuck yourself" phrase when asked to surrender, returned home. It was initially thought that Hrybov and all the border guards on Snake Island were killed. Hrybov was captured by Russians pic.twitter.com/RVzfzK3ii4 — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) March 29, 2022

蛇島誤傳事件被引為案例 最初，傳出蛇島的第一線13名士兵，在向俄軍爆粗後遭開火射擊，全數陣亡，烏克蘭總統澤連斯基亦曾證實消息，並指追頒英勇勳章。烏方海軍事後證實蛇島的19名烏軍士兵活著(非原先的13名)，但大部分士兵被俄軍俘虜，烏俄雙方早前進行交換俘虜，包括讓蛇島士兵得以返國，包括錄音中爆粗鬧俄軍的士兵Roman Hrybov。 根據流出錄音顯示，俄軍靠近蛇島時，曾向烏軍喊話，「這是俄國軍艦，我建議你們放下武器投降，避免流血與不必要的死傷，否則我們將會開火。」但烏克蘭士兵沒有臨陣脫逃，Roman Hrybov指：「以防萬一。俄羅斯戰艦，去你X的」。相關錄音在全球引發關注和熱議。 報道指，蛇島事件亦被引用為案例研究，說明在戰爭期間未經證實的信息有可能傳播。