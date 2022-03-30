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國際
2022-03-30 12:24:00

烏克蘭局勢｜蛇島爆粗士兵返國獲頒勳章(有片)

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烏克蘭蛇島爆粗士兵返國獲頒勳章。(Twitter)

烏克蘭蛇島爆粗士兵返國獲頒勳章。(Twitter)

俄羅斯在上月底對烏克蘭發動入侵早期，最先攻取烏克蘭位在黑海上管轄的蛇島(Zmiinyi)，當時流出一段音檔，顯示當烏克蘭士兵面對遭到俄國軍艦包圍時，其中一名烏國士兵透過無線電對俄軍爆粗「去你X的」，引發全球網民熱議。烏方海軍其後證實，島上的19名烏克蘭士兵「還活著」，遭俄軍俘虜，部分近日更已返國，包括那名向俄軍爆粗的士兵亦已回國，昨日獲頒發勳章。

英國《衛報》(The Guardian)報道，烏克蘭國防部周二(29)發放片段，錄音中爆粗鬧爆俄軍的士兵Roman Hrybov，他在本月25日獲得釋放，近日他回到烏克蘭切爾卡瑟(Cherkasy)的家，切爾卡瑟州長Igor Taburets向他頒發公民勳章。

Igor Taburets讚揚Roman Hrybov面對敵軍時，不屈不撓的精神，稱他為英雄，是人民的楷模。Roman Hrybov則表示，他和其他同袍在前線時，都感受到烏克蘭人民滿滿的鼓舞，「這讓我們相當振奮」。

蛇島誤傳事件被引為案例

最初，傳出蛇島的第一線13名士兵，在向俄軍爆粗後遭開火射擊，全數陣亡，烏克蘭總統澤連斯基亦曾證實消息，並指追頒英勇勳章。烏方海軍事後證實蛇島的19名烏軍士兵活著(非原先的13)，但大部分士兵被俄軍俘虜，烏俄雙方早前進行交換俘虜，包括讓蛇島士兵得以返國，包括錄音中爆粗鬧俄軍的士兵Roman Hrybov

根據流出錄音顯示，俄軍靠近蛇島時，曾向烏軍喊話，「這是俄國軍艦，我建議你們放下武器投降，避免流血與不必要的死傷，否則我們將會開火。」但烏克蘭士兵沒有臨陣脫逃，Roman Hrybov指：「以防萬一。俄羅斯戰艦，去你X的」。相關錄音在全球引發關注和熱議。

報道指，蛇島事件亦被引用為案例研究，說明在戰爭期間未經證實的信息有可能傳播。

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