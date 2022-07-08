烏克蘭局勢｜蛇島重新升起烏國旗　再遭2導彈襲擊(有片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續。烏克蘭表示，軍方在一度被俄羅斯佔領的蛇島(Snake Island)建立實際控制權，並已於蛇島升起烏克蘭國旗，惟於當地周四(7日)凌晨再遭2枚飛彈襲擊。
位於黑海的蛇島屬烏克蘭敖德薩州管轄範圍，具有戰略和象徵意義。俄羅斯2月出兵烏克蘭後不久已被佔據蛇島。俄軍上月底聲稱為釋出善意，從蛇島撤軍。不過，較早時又宣稱在當地星期四(7日)清晨派戰機空襲，殺死蛇島上一批烏軍。
英國《衛報》(The Guardian)報道，敖德薩(Odesa)地區政府發言人Serhiy Bratchuk表示，周四上午8時於Telegram的最新消息指出，有2枚飛彈襲擊蛇島上的1座碼頭，損壞嚴重。他補充說，敖德薩也在黎明時分遭到襲擊，稱「2部農業收割機被擊中、共計35噸穀物被毀」。
烏釋相片見俄遺昂貴設備反駁「善意撤離」說法
對於俄羅斯早前聲稱為釋出善意，從蛇島撤軍。烏方則釋出上月29日所拍相片，顯示俄軍當時是緊急撤離蛇島，可見俄軍遺棄了「鎧甲S1」(Pantsir-S1) 防空飛彈系統與Snoop Rest D雷達等昂貴設備，以反駁俄方有關「善意」說法。
Video of the moment when the Ukrainian flag started flying over Snake Island again. pic.twitter.com/avbkxiFdVz— Visegrád 24 (@visegrad24) July 7, 2022