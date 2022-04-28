烏克蘭局勢｜衛星圖揭俄軍 派兩海豚保護黑海艦隊基地 更曾部署白鯨？(有片)

俄羅斯以獅子撲兔之勢侵略烏克蘭，所派遣的千軍萬馬之中原來還有兩條海豚？有衛星圖像顯示，俄軍黑海艦隊位於在克里米亞塞瓦斯托波爾(Sevastopol)的基地，部署了兩個圈養海豚的海上圍欄，相信是利用經過訓練的「軍事海豚」，保護船艦免受海底襲擊。

黑海艦隊基地部署海豚 海上圍欄露玄機

美國海軍研究所(USNI)周三指出，有衛星圖像拍到本今年2月時、即俄軍侵烏前後，上述的黑海艦隊基地入口附近的海堤旁邊，加設了兩個圈養海豚的海上圍欄。報道指，塞瓦斯托波爾港是俄軍在黑海的最重要的海軍基地，在基地內的船艦，會部署在烏克蘭導彈射程範圍以外，但俄方仍須防範海底襲擊，有關海豚相信是負責執行反潛任務，以防敵軍以潛水員等，在海底對船艦發動攻擊。

冷戰時期 訓練海洋動物作軍事用途

報道指早在冷戰時期，蘇聯海軍已發展多個訓練海洋哺乳類動物的項目，當中包括在黑海訓練海豚，有關部隊設在塞瓦斯托波爾港附近的卡扎奇亞布赫塔(Kazachya Bukhta)。91年蘇聯倒台後，部隊雖然歸烏克蘭軍方所有，但鮮有運作。直至2014年克里米亞被俄羅斯吞併，該部隊改由俄國海軍控制，相關的海洋動物訓練重啟之餘，更被擴大。

俄北方艦隊 軍用白鯨疑「走失」

此外，部署在北極圈的俄軍北方艦隊，亦有受練多種海洋哺乳類動物，包括白鯨及海豹等，其特點是特別耐寒，有別於部署在黑海的樽鼻海豚。據報俄軍北方艦隊的動物部隊，近年部署轉趨活動，部分白鯨部署在奧倫亞古巴(Olenya Guba)基地。2019年4月，挪威北部發現一條經過訓練的白鯨，牠戴有可繫上鏡頭、寫有「聖彼得堡器材」(Equipment St. Petersburg)字眼的頸圈。有專家相信牠是從北方艦隊基地「走失」。2018年亦有衛星圖像顯示，俄羅斯在地中海、敘利亞塔爾圖斯(Tartus)港口的基地，部署了類似今次被拍到的海上圍欄，當時是部署了軍事海豚。

軍用動物 美軍曾斥逾2億訓練海洋動物

美國並沒有「輸蝕」於俄羅斯，冷戰時期亦發展軍事訓練海洋動物的項目。英國《衛報》指，美方過去最少為此斥資2,800萬美元(約2.18億港元)，其中海豚多數負責偵察水雷，視力優秀的海獅則精於尋找丟失裝備。美國海軍曾於2012年宣布會逐步以機械人取代海洋動物，但被質疑進度緩慢。過去亦有報道指有關動物被訓練作殺敵用途，但美方否認，稱根本不可能訓練海豚戰鬥。