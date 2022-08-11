烏克蘭局勢︱衞星影像證俄克里米亞基地受創　美媒稱戰俘死亡似火災造成

俄羅斯佔領的克里米亞一個空軍基地，在周二(9日)發生爆炸，俄方雖然否認是遭到烏克蘭襲擊，並指只是發生火災，又指火災造成的戰機損毀不算嚴重，但是據衞星圖片顯示，有多架戰機被破壞，同時有建築全毀。

美國的一間衞星公司發放基地最新的圖片，基地的跑道似乎沒有受到破壞，但是至少有8架飛機在基地內被破壞，同時亦有多個坑洞，懷疑是遭受到襲擊。不過，烏克蘭方面未有承認襲擊是烏軍的反擊造成。

早前俄羅斯國防部就指，是因為有人違反規定造成大火，而烏克蘭亦未有承認有關的襲擊。俄軍更否認有飛機受到破壞，不過在照片顯示情況與俄軍所指並不相同。

英國防部認為烏克蘭有權採行動

英國國防部就指，從該處發生兩次分開的爆炸顯示這是襲擊所致，同時又認為烏克蘭有權對克里米亞採取行動。「烏克蘭採取致命武力是絕對合法，在有需要時，不只是收復領土，還有擊退入侵者。」