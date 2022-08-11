烏克蘭局勢︱衞星影像證俄克里米亞基地受創　美媒稱戰俘死亡似火災造成

俄羅斯佔領的克里米亞一個空軍基地，在周二(9日)發生爆炸，俄方雖然否認是遭到烏克蘭襲擊，並指只是發生火災，又指火災造成的戰機損毀不算嚴重，但是據衞星圖片顯示，有多架戰機被破壞，同時有建築全毀。
美國的一間衞星公司發放基地最新的圖片，基地的跑道似乎沒有受到破壞，但是至少有8架飛機在基地內被破壞，同時亦有多個坑洞，懷疑是遭受到襲擊。不過，烏克蘭方面未有承認襲擊是烏軍的反擊造成。
早前俄羅斯國防部就指，是因為有人違反規定造成大火，而烏克蘭亦未有承認有關的襲擊。俄軍更否認有飛機受到破壞，不過在照片顯示情況與俄軍所指並不相同。
英國防部認為烏克蘭有權採行動
英國國防部就指，從該處發生兩次分開的爆炸顯示這是襲擊所致，同時又認為烏克蘭有權對克里米亞採取行動。「烏克蘭採取致命武力是絕對合法，在有需要時，不只是收復領土，還有擊退入侵者。」
另外，美國有線新聞網絡（CNN）就烏克蘭頓涅茨克的一個拘留設施內，有逾50個烏克蘭戰俘被殺，根據照片及影片作出調查及分析。指出有關的襲擊幾乎沒有可能肯定是由美國提供了烏克蘭的海馬斯火箭系統造成，有專家指有關的襲擊更大可能是因為火災所這成。
CNN透過有關設施的照片、影片以及衞星影像，給予專家分析。專家雖然表示沒法作出肯定的結論，但多數專家相信是一場猛烈的火災，而有多名目擊者亦指出，當時沒有火箭來襲的聲音。
雖然俄羅斯國防部發言人之前指，有關的設施是受到海馬斯系統攻擊引致被囚的戰俘死亡。不過，CNN根據其他烏克蘭承認以海馬斯襲擊的目標作比對，顯然受海馬斯襲擊後的目標被完全摧毀，相反有關的設施只是部分的屋頂被破壞。
武器專家指戰俘死亡似大火造成
一位武器專家指出：「影片中沒有見到任何坑洞，床沒有被移動、柱子也沒有受損，可以看到是受巨大火災的破壞。而若然是多管火箭系統，你是看到有彈坑，天花及牆壁碎裂，屍體被炸毀。不論是屍體以及建築，都幾乎沒有爆炸的跡象。這損毀更似是由一場猛烈而廣泛的大火造成。屋頂的損毀，更多似是它墜落，而不是受到飛彈或爆炸影響。」
聯合國早前已決定，派出調查團到有關設施作出事實的查證，然而有關的調查將不涉及刑事調查。